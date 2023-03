Szerbia gazdasági minisztere szerint be kell vezetniük az Oroszország ellenes szankciókat

Az Ivica Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párt politikusának közleménye szerint Szerbia már eddig is nagy árat fizetett azért, mert nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és ez már elviselhetetlenné kezd válni.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Hogy én miniszterként azt nézzem, milyen nyomás nehezedik Aleksandar Vucic köztársasági elnökre, mi pedig hallgassunk, ezt nem tudom elfogadni. Ezért támogatom, hogy vezessünk be szankciókat Oroszország ellen.

A miniszter kifejtette, hogy Aleksandar Vucic elnök mellett áll az állami és nemzeti érdekek megvédésében, és teljesen megbízik benne. Hozzátette, hogy ennek érdekében azt kéri a szerb kormánytól és minden minisztertől, hogy nyilvánítsanak véleményt a kérdésben. Rade Basta arra is emlékeztetett, hogy Szerbiának is szembe kellett néznie szankciókkal, és az állampolgároknak nehéz gazdasági következményeket kellett elviselniük, ezért mindeddig nem akart döntést hozni a büntetőintézkedésekről, mert abban reménykedett, hogy az orosz-ukrán konfliktus lezárul.

A háború kezdete óta elítéljük az orosz agressziót, ugyanakkor védtük nemzeti érdekeinket az Oroszországgal fenntartott kapcsolatban. Emiatt első körben nem csatlakoztunk ahhoz a nagyszámú országhoz, amely az agresszor állam ellen szankciókat vezetett be. Ugyanakkor a helyzet napról napra egyre bonyolódik, a nyugati államok pedig élesen bírálják Szerbiát, amiért nem csatlakozott a szankciókhoz

– részletezte a szerb gazdasági miniszter. Véleménye szerint Szerbia vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze a békét és stabilitást. Kifejtette, hogy a gazdaság kulcsfontosságú Szerbia számára, ezért gazdasági miniszterként úgy véli, hogy a nehéz külpolitikai helyzet ellenére is meg kell őrizniük a gazdasági növekedést. A cél az, hogy a szerb állampolgárok jobban éljenek.

Az európai országok közül eddig egyedül Szerbia nem csatlakozott az Oroszország elleni büntetőintézkedésekhez. Ezt a Belgrád és Moszkva közötti történelmi, vallási és kulturális kapcsolatokkal magyarázták, illetve azzal, hogy amikor az 1992-1995-ös délszláv háború, illetve az 1998-1999-es koszovói háború idején a Nyugat Jugoszlávia ellen vezetett be szankciókat, azok nem jártak eredményekkel.

Az Európai Unió viszont közölte, mindaddig nem folytatódhat az uniós csatlakozás folyamata, amíg ez nem történik meg. Aleksandar Vucic szerb elnök pedig ezzel összefüggésben arról is beszélt, akár a külföldi befektetések is leállhatnak. Az államfő egy múlt heti televíziós interjúban már utalt arra, hogy Szerbia is szankciókat vezethet be Moszkva ellen, amikor úgy fogalmazott: nem esküdne meg arra, hogy Szerbia nem fog csatlakozni a szankciókhoz.