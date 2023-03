Kínába hívta a Moszkvában tartózkodó Hszi Csin-ping Vlagyimir Putyin orosz elnököt még az idén – közölték orosz hírügynökségek kedden. Hszi a meghívást Mihail Misusztyin orosz miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen jelentette be, felhívva a figyelmet az Egy Út, Egy Övezet kezdeményezéshez kapcsolódó harmadik nemzetközi fórumra. Putyin részt vett az előző kettőn is.

Fotó: AFP

Hszi az invitálást kiterjesztette Misusztyinra is, akit mielőbbi látogatásra sürgetett. A kínai vezető szerint Misusztyinnak találkoznia kellene kínai kollégájával, Li Csianggal. Hszi felidézte azt is, hogy az Egy Út, Egy Övezet mindig is fontos részét képezte a kínai–orosz kapcsolatoknak – jelenti a TASZSZ.

A kezdeményezéshez kötődő harmadik találkozó lehetőségét a kínai elnök tavaly novemberben a Ázsiai–csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) bangkoki találkozóján vetette fel.

Az első fórumot 2017 májusában tartották Pekingben Kína, Oroszország és további 28 eurázsiai, afrikai és latin-amerikai ország részvételével.

A második találkozóra ugyancsak a kínai fővárosban került sor, 2019 áprilisában.

Az Egy Út, Egy Övezet ötletét 2013-ban vetette fel Hszi Csin-ping a nemzetközi kereskedelem és beruházások erősítése céljából. A kezdeményezéshez több mint 150 ország és nemzetközi szervezet csatlakozott, ám jelentős veszteségeket is okozott a projekteket finanszírozó kínai hitelezők számára.