Egy időre biztosan búcsúzunk az ígéretes, kiváló étteremtől, ami valahogy mindig rejtett aduászként lett megjegyezve. Viszlát, Pasztell! – írja a We Love Budapest az után, hogy a létesítmény Facebook-posztban tudatta, átmenetileg bezárt.

A Pasztellben 34 900 forintba kerül egy kilencfogásos menü

Fotó: pasztellrestaurant.hu

A portál emlékeztet, hogy tavaly Michelin-ajánlást kapott a szerdától szombatig, 18 és 23 óra között nyitva tartó Pasztell, amelyben a konyhát a rendkívül tehetséges, kreativitás terén lehetetlent nem ismerő Erdei János vezette fine dining stílusban, nagyon sok tényleg házias, emlékezetes ízélménnyel, magyar–olasz összefonódással, miután nagyon sokat járt stázsolni, továbbá együtt alkotni a legendás vicenzai La Peca étterembe.

A Pasztellben egy átlagos, kilencfogásos menü 34 900 forintba kerül, amelyhez 4500 forintért sajtot kapunk, plusz 18 900 forintért magyar, míg 29 900 forintért nemzetközi borpárosítás jár.

Az étlapon helyet kapott a paprikás krumpli mellett a kacsamájat, almát és tokaji aszút felvonultató Made in Hungary, de az ördöghalat, vajat és pisztrángkaviárt tartalmazó fogás is.

Nemrég arról számolt be a Világgazdaság, hogy a francia éttermi kalauz emberei ismét Magyarországon jártak. A Michelin-ellenőrök két balatoni egységet – a csopaki vasútállomás restijéből kialakított Resti by Laurelt, illetve a szigligeti Villa Kabalát – teszteltek újra, de Kiskunhalason és Debrecenben is megfordultak.

Hagyományos Michelin-csillagot hét magyar étterem és azok séfje kapott 2022-ben: