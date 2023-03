Kedvezően értékelte Recep Tayyip Erdogan Oroszország hozzájárulását az ukrajnai gabonaexport határidejének 60 napos meghosszabbításához - közölte a Kreml sajtószolgálata szombaton a török államfő és orosz hivatali partnere, Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetéséről beszámolva.

A török vezető pozitívan értékeli, hogy Oroszország egyetért az ukrán gabona fekete-tengeri kikötőkből történő elszállítására és az orosz élelmiszer- és műtrágyaexport blokádjának feloldására vonatkozó isztambuli egyezmények határidejének 60 napos meghosszabbításával

- olvasható a közleményben, amely szerint Erdogan megértést tanúsított az orosz fél elvi álláspontja iránt, miszerint az egyezménycsomag második részét, az orosz agrárexport akadályozásának megszüntetését is maradéktalanul végre kell hajtani.

A török elnöki hivatal közlése szerint "Erdogan elnök megköszönte Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak pozitív álláspontját a fekete-tengeri gabonakezdeményezés meghosszabbításával kapcsolatban".

Az ukrajnai gabonaexportról és az orosz agrárexportról szóló megállapodásokat tavaly július 22-én kötötték meg 120 napra szóló hatállyal, és novemberben ugyanennyi időre meghosszabbították. Az egyik megállapodás az ukrán gabona kivitelét szabályozza az ukrajnai Odessza, Csornomorszk és Juzsnij kikötőkből. Az Oroszországi Föderáció emellett emlékeztetőt írt alá az ENSZ-szel arról, hogy a világszervezet kötelezettséget vállal az orosz mezőgazdasági termékek és műtrágya exportja előtt álló akadályok lebontására. Moszkva szerint az isztambuli egyezményeknek ezt a második részét nem hajtják végre.

Oroszország március 18-án jelentette be, hogy 60 nappal meghosszabbítja az egyezmények hatályát, de figyelmeztetett, hogy ennek elegendőnek kell lennie az ENSZ-szel kötött megállapodás teljesítésére is. Putyin március 20-án úgy nyilatkozott, hogy Moszkva kész térítésmentesen gabonát szállítani afrikai országoknak, ha az ukrajnai gabonamegállapodás feltételeit nem tartják be.