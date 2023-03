Idén tavasszal új kampány indult Oroszország-szerte, újoncokat keresve az ukrajnai csapatok feltöltésére – számol be cikkében az AP. Mivel kemény harcok zajlanak a csatatereken és mindkét fél az ukránok ellentámadására készül, ami még több emberéletbe kerülhet, egyértelmű, hogy a Kreml hadigépezetének újoncokra van szüksége.

Fotó: NurPhoto via AFP

A 300 ezer tartalékos szeptemberi mozgósítása – „részleges” behívásként kommunikálva – pánikot keltett az egész országban, mivel a legtöbb 65 év alatti férfi formálisan a tartalék tagja. Tízezrek menekültek el Oroszországból ahelyett, hogy jelentkeztek volna a toborzóállomásokon. Nem csoda, hogy most a Kreml tagadja, hogy újabb behívást terveznének az általa „különleges katonai hadműveletnek” nevezett, immár több mint egy éves ukrajnai háború miatt.

Ugyanakkor a kormány férfiakat csábít önkéntesnek, egyrészt a különböző régiókban felbukkanó rögtönzött toborzóközpontokon keresztül, másrészt a bevonulást szervező tisztviselők telefonhívásaival. Ily módon a kormány „elkerülheti a hivatalos második mozgósítási hullám kihirdetését” – derül ki az Egyesült Államokbeli Institute of the Study of War agytröszt friss jelentéséből.

Az orosz sajtó közben arról számolt be, hogy a férfiak országszerte kapnak behívókat a sorozási irodáktól. A legtöbb esetben a férfiakat egyszerűen megkérték, hogy frissítsék adataikat a nyilvántartásokban; egyéb esetekben pedig katonai kiképzésen való részvételre kötelezték őket.

Az önkéntes jelentkezőkben reménykedő kormány hirdetéseket helyezett ki a kormányzati weboldalakon, valamin azt állami intézmények és szervezetek, köztük könyvtárak és középiskolák közösségi oldalain.

Egy ilyen hirdetés, amelyet a nyugat-jaroszlavi régió önkormányzata írt ki, körülbelül 3800 dolláros egyszeri bónuszt ígért a regisztrációhoz, és ha Ukrajnába küldik, akár 2500 dolláros havi fizetést, plusz körülbelül napi 100 dollárt az aktív támadó hadműveletekben való esetleges részvételére, és 650 dollár „a támadócsapatokon belüli előrehaladás minden kilométeréért”.

A hirdetés szerint a katona emellett adó- és hiteltörlesztési kedvezményt, kedvezményes egyetemi felvételi státuszt is kap gyermekei számára, nagyvonalú kártérítést a családja számára, ha megsebesül vagy meghal, és háborús veteráni státuszt is kap, ami még több kedvezményt jelent.