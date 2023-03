Egy vezető ukrán fegyvergyártó kedden bejelentette, hogy elkezdett 125 mm-es lőszert gyártani a még szovjet időkből származó tankokhoz, segítendő a tervezett offenzívát az inváziós orosz csapatok ellen. Az állami tulajdonban lévő Ukroboronprom a lőszert a határokon kívül gyártják kooperációban egy meg nem nevezett NATO-tagállamban.

Fotó: Artem Grebenyuk



A termelés már meg is kezdődött, és a T-64-es, T-72-es és T-80-as tankokhoz már le is szállították az első adag lőszert, jelentette be a cég a Telegram oldalon. A közlemény szerint a lövedékeket az ukrán védelmi minisztérium rendelte meg. Bár a gyártás külföldön folyik, abban ukrán dolgozók is részt vesznek, tette hozzá az Ukroboronprom.

A Reuters a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy bár hamarosan harcba állítják az ajándék nyugati tankokat, rövid távon változatlanul a szovjet időkből maradtak alkotják a páncélosegységek többségét. Az érkezésük miatt nagy szükség van új forrásokra a lőszerellátásban, mivel a legtöbb NATO-tank más kaliberű lövedéket használ.



Ráadásul a 125 mm-esekből a legtöbb tartalékkal Oroszország vagy más olyan állam rendelkezik, amelyik azt nem fogja Ukrajna rendelkezésére bocsátani.

Kijevnek azért is muszáj lehetőség szerint saját lőszert gyártani, mert a nyugati készletek is korlátozottak az eddig nyújtott segítség miatt.

Az Ukroboronprom a közlemény szerint nemcsak 125 mm-es lövedéket gyárt NATO-tagállammal együttműködve, még februárban kezdték meg a 120 mm-es aknavető lövedék gyártását egy szintén meg nem nevezett tagállammal.