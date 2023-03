Ukrajna szerint a MiG–29-esek javítani fogják a képességeiket, de ezek a gépek nem kellően hatékonyak

A nemzetközi partnerek által biztosítandó, szovjet gyártmányú MiG–29-es vadászgépek erősítik ugyan Ukrajna védelmi képességeit, de nem védik meg az országot az orosz légi terrortól – jelentette ki Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy pénteki tévéműsorban.

Fotó: AFP

„Ezek a gépek javítani fogják a képességeinket, ugyanis számos funkciót látnak el:

járőröznek Ukrajna légterében, csapásmérő csapatok fedezésére is alkalmasak, emellett HARM radarromboló rakétákkal is képesek csapást mérni az ellenséges légvédelemre, masszív rakétatámadások során pedig rakétákat és Sahíd kamikaze drónokat is elfoghatnak. Megjegyzem azonban, hogy ezek a MiG-ek nem kellően hatékonyak elavult rakétáik, radarjaik miatt” – fejtette ki a szóvivő. Ihnat csütörtökön ugyancsak az ukrán tévécsatornák által sugárzott tévéműsorban arra mutatott rá, hogy az orosz agresszió legyőzése érdekében Ukrajnának sürgősen szüksége van többcélú, modern, negyedik generációs nyugati repülőgépekre, olyanokra, mint például az F–16-os vadászgépek.

Szlovákia pénteken hozta nyilvánosságra döntését, hogy 13 darab MiG–29-es vadászgépet szállít Ukrajnának, egy nappal korábban pedig Andrzej Duda lengyel elnök jelentette be, hogy a következő napokban négy MiG–29-est ad a háború sújtotta keleti szomszédjának – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Egyelőre továbbra sem egyértelmű, hogy más országok is megosztanák-e katonai gépeiket: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz invázió kezdete óta igyekszik rávenni a nyugati országokat, hogy küldjenek harci repülőket Kijevnek – mindeddig sikertelenül.