Urántöltetű lőszerekkel űzhetik ki az oroszokat Donbaszból az ukránok

Különleges lőszereket is ad Ukrajnának Nagy-Britannia, legalábbis a legújabb hírek szerint a brit hadsereg a Kijevnek küldött Challenger 2-es tankok mellé szegényített uránnal töltött lövedékeket is adományoz. Erről a brit helyettes védelmi miniszter, Anabel Goldie tudatta kollégáját egy parlamenti írásbeli válaszban.

Fotó: Finnbarr Webster / Getty Images

Az unian.net ukrán portál cikke szerint ezek a szegényített uránnal töltött lövedékek rendkívül hatásosan a modern tankok és páncélosok ellen, erre pedig maga Goldie is kitért az irományban. Kiemelte ugyanakkor, hogy bár ezek a lövedékek valóban uránt tartalmaznak, ám nem minősülnek atomfegyvernek, vagy kémiai fegyvernek, így semmilyen korlátozás sem vonatkozik rájuk.

Igaz, a használatuk etikai kérdéseket is felvet, mint ahogyan az történt például a Jugoszláviát ért NATO-bombázások során. Akkor is bevetettek a szövetségesek szegényített uránt, amely után a civil lakosságból is jelentettek megbetegedéseket. Erről az Origo is írt akkoriban.

A fő probléma az ilyen lövedékekkel, hogy az általa kilőtt járművek szennyeződnek, ezáltal komoly problémát okoz a roncsok megfelelő semlegesítése. Az Európai Parlament 2014-es állásfoglalása szerint több aggályt is felvetnek a szegényített uránt tartalmazó lövedékek.

Mi az a szegényített urán?

A már említett EP állásfoglalásban leírtak szerint a szegényített urán az urándúsítási folyamat mérgező és sugárzó mellékterméke, amelynek radioaktivitása az idő előrehaladtával nő.

Egyes államokban tankok, páncélozott járművek és légi járművek páncéltörő lövedékeinek előállítására használják.

Jelenleg hat ország gyárt ilyen fegyvereket, és további nagyjából húsz állam fegyverkészleteiben találhatók meg.

A szegényített uránt tartalmazó lőszerek elégnek, urán-oxid-részecskékből álló füstöt létrehozva, amely belélegezve veszélyes a polgárok és a katonai személyzet egészségére.

A célt tévesztett lövedékek szennyezhetik a talajt és a talajvizet.

A jelentés megjegyezte: az amerikai és brit csapatok jelentős mennyiségű, szegényített uránt tartalmazó lőszert használtak Irakban és a Balkánon.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta, hogy ők is adnának ilyen lőszereket Ukrajnának, de az is lehet, hogy csak nem akarják, hogy az oroszok felhasználják a propagandához ezt. Moszkva ugyanis már hónapok óta azzal vádolja Kijevet, hogy úgynevezett piszkos bombát akar bevetni egységeik ellen.

Ha a NATO ilyen felszereléseket küld Kijevbe, akkor azt úgy tekintjük, hogy segítik Ukrajnát a piszkos bomba előállításában, azaz viselniük kell az esetleges következményeket

– mondta az Unian szerint Konsztantyin Gavrilov, a Kreml szóvivője.

A brit tankok szállítását egyébként az elmúlt időszakban alaposan felpörgették és a brit kormányfő, Rishi Sunak ígérete szerint a Challenger 2 tankok már márciusra elérhetik a frontvonalakat.