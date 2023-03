Zelenszkij is felszólal az EU-csúcson

Volodimir Zelenszkij is felszólal majd az e heti, uniós csúcstalálkozón. Az ukrán elnök részvétele Charles Michel, az Európai Tanács elnöke által szétküldött levélből derült ki, a csütörtöki és pénteki napon tartandó csúcstalálkozón ugyanis az egyik fő téma Ukrajna helyzete lesz.

Fotó: AFP

Ezzel kapcsolatban jelentette ki még kedden Orbán Viktor miniszterelnök a csúcstalálkozót előkészítő videókonferencián, hogy Magyarország a béketáborhoz tartozik, ezért a háború kapcsán továbbra is az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését szorgalmazza.

Ukrajna kapcsán aláhúzta, az uniós tárgyalásokon mindig fel kell hívni a kijevi vezetés figyelmét arra, hogy az EU-tagságra pályázó Ukrajna nem hagyhatja figyelmen kívül a területén élő kisebbségek, így a magyarok jogait.

Az unian.net ukrán portál szerint Zelenszkij várhatóan videókapcsolat segítségével csatlakozik majd a csúcshoz, ezúttal a februári csúccsal ellentétben nem lesz ott fizikailag is Brüsszelben. A csúcstalálkozón az Ukrajnának szánt pénzbeli és lőszertámogatásokról is szó lesz, akárcsak Oroszország elleni újabb szankciókról is.