Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna még nem indíthatja meg korábban bejelentett ellentámadását tavasszal, mivel nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű fegyverrel, amit partereiktől várnak. Az ukrán elnök ezt a bejelentését a japán The Yomiuri Shimbun kiadványnak adott interjújában tette. Zelenszkij szerint Ukrajnának lőszerre és vadászrepülőgépekre is szüksége van.

Fotó: Ruslan Kaniuka /AFP

„Lőszert várunk partnereinktől” – mondta Zelenszkij az egy francia lap által idézett interjúban. Az elnök hozzátette, hogy az orosz hadsereg háromszor több lőszert használ naponta, mint az ukrán erők. Az elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem küldheti védőit az ellentámadásba kellő fegyverzet nélkül.

A francia lap emlékeztetett arra, hogy az Institute for the Study of War (ISW) kijelentette, hogy az Orosz Föderációt aggasztják a fegyveres erők ellentámadási tervei.