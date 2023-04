A Fox News csatorna hétfőn mindenfajta magyarázat nélkül jelentette be, hogy egyik legnépszerűbb műsorvezetőjük, Tucker Carlson több év után távozik a tévétől.

Köszönjük neki, hogy műsorvezetőként, korábban pedig szerkesztőként segítette a csatornát

– írták.

Carlsonnak nem lesz hivatalos búcsúja, mivel az utolsó műsora pénteken került adásba.

Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images

A döntést ismerő forrás szerint a műsorvezető elbocsátását közvetlenül a Fox Corp. anyavállalat elnöke, Rupert Murdoch hozta meg az igazgatótanács tagjainak közreműködésével.

A Los Angeles Times cikke szerint a cég elnökének a fia, Lachlan Murdoch, a Fox Corp. ügyvezető elnöke és Suzanne Scott, a Fox News Media vezérigazgatója pénteken késő este döntött úgy, hogy Carlsonnak mennie kell.

Más források szerint Carlson elküldése összefüggésben van Abby Grossberg tévés producer ügyéhez, akit szintén elbocsátottak a csatornától, majd a tévés beperelte a Fox Newst negatív megkülönböztetés miatt. Grossberg azok közé tartozott, akiket meghallgattak a Dominion-perben. Grossberg állítása szerint

szexista és antiszemita megjegyzéseknek volt kitéve, miközben Tucker Carlson műsorának dolgozott. Sőt, azt is mondta, hogy a cég ügyvédei félrevezető válaszokra kényszerítették a Dominion Voting Systems elleni rágalmazási ügyében. A Fox News visszautasította a nő állításit.

A Dominion Voting Systems 1,6 milliárd dollárra perelte be a Fox Newst, amiért a csatorna a 2020-as elnökválasztást követően több műsora – többek között a Tucker Carlson Tonight is – megkérdőjelezte a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is ebben.

Később a Fox News anyavállalata 787,5 millió dollárban egyezett meg a választástechnikai cég rágalmazási perében.

Tucker Carlson Magyarországot is megjárta

Rupert Murdoch 2016-ban tévés riporterből napi műsorvezetővé emelte Tucker Carlsont, aki 2017-ben kapott a főműsoridőt, miután elbocsátották Bill O’Reillyt, aki hosszú ideig sikeres műsorvezető volt a Fox Newsnál, de az ellene felhozott szexuális zaklatással kapcsolatos vádak miatt elküldték a csatornától. Sőt, a Fox News korábbi vezérigazgatóját, Roger Ailest is szexuális zaklatások miatt rúgták ki 2017-ben.

Carlson messze a legnépszerűbb műsorvezető volt a republikánusokhoz közel álló Fox Newson, átlagosan több mint 3 millió nézőt ültetett esténként a képernyők elé.

Markáns véleményt alkotott a bevándorlásról, a többségi és a kisebbségi társadalom közötti feszültségekről, különösen bírálta a Black Lives Matter mozgalmat. A nézeteivel vitákat gerjesztett a tévés társaságon belül is, a Los Angeles Times cikke szerint a tévés személyisége sokszor elidegenítette a hirdetőket a csatornától.

Az elmúlt évek alatt Tucker Carlson esti műsorában többször is megszólalhattak a magyar kormány részéről, legutoljára Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója adott interjút neki. Sőt, 2021-ben több napot Magyarországon töltött, többek között előadást tartott Mathias Corvinus Collegium rendezvényén Esztergomban, emellett stábjával dokumentumfilmet forgatott hazánkról, egy egész héten át Budapestről jelentkezett be a Fox News csatornán. A dokumentumfilmben úgy fogalmazott, utalva a magyar kormánynak az illegális bevándorlásra adott válaszára, hogy

Magyarország a nyugati civilizáció egyik végvára Európa közepén, ahol a magyarok büszkék és erős az identitástudatuk.

Fotó: YouTube

A műsorvezetőnek interjút adott 2021-ben Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban, ahol arról is beszélt, hogy nem akarják lerombolni a kétoldalú kapcsolatokat az Egyesült Államok és Magyarország között, amelyek alapvetően nagyon jók. Hazánk külpolitikai szövetségeseivel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: komoly kihívást jelent számára kezelni azt a helyzetet, hogy már nem Donald Trump az Egyesült Államok elnöke.

Trump nem sokkal Tucker eltávolítását követően úgy fogalmazott a Newsmax csatornának, hogy sokkolta és megdöbbentette a tévés elküldése. A volt elnök hozzátette, épp azelőtt értesült Carlson távozásának híréről, mielőtt leült volna az interjúra.

Trump nagyon jó embernek nevezte Carlsont, és dicsérte az egykori műsorvezetőt a magas nézettségi számok miatt, illetve azt is mondta, hogy a tévés nagyszerű munkát végzett, különösen az elmúlt egy évben. Jelezte, nincs tisztában Carlson kilépésének körülményeivel, és azt mondta: „Nem tudom, hogy ez önkéntes volt-e, vagy valaki kirúgta.” Amikor a Fox több száz millió dolláros egyezségéről kérdezték a Dominion Voting Systemsszel kapcsolatban, Trump azt mondta,

meglepte, hogy a Fox Corp. egyezséget kötött a felperessel, mivel szerinte ez az eset olyan volt, amelyet könnyen meg lehetett volna nyerni.

Hétfőtől Carlson idősávját a Fox News más és más műsorvezetőkkel tölti fel, amíg meg nem nevezik meg az új műsorvezetőt – írta a televíziós csatorna.