Helyi idő szerint reggel fél 9-kor kapta a louisville-i rendőrség a riasztást a belvárosi Old National Banknél, a Louisville Bats baseball stadionja közelében történt lövöldözés miatt, és egy rendőrtiszt nyilatkozata alapján a helyszínre sietve "szinte azonnal szembetalálták magukat a gyanúsítottal, aki még mindig lövéseket adott le".

A kép illusztráció, a márciusi nashville-i iskolai lövöldözés helyszínén készült Fotó: Seth Herald

A lövöldözésben legalább öten meghaltak és nyolcan megsérültek. Meghalt a tettes is, de az eddigi jelentések alapján nem világos, hogy őt is az öt áldozathoz sorolták-e. A nyilatkozó, Paul Humphry - a louisville-i rendőrség helyettes parancsnoka - a New York Times szerint arról sem rendelkezett még információval, hogyan halt meg az elkövető, és egyelőre az indítóok sem ismert.

Öt ember a bankban vesztette életét és legalább nyolc embert, köztük egy rendőrt, kórházba szállítottak. Ketten, köztük a rendőr kritikus állapotban vannak.

Fotó: Reid Cornell

Andy Beasher, Kentucky kormányzója elmondta, hogy szinte mindenkit ismert a bankban, hiszen korábban az épületből folytatta állami főügyészi kampányát.

Van egy nagyon közeli barátom, aki ma nem élte túl. És van egy másik közeli barátom, aki szintén nem, és egy, aki kórházban van, és remélem túléli

– mondta.

A rendőrség még vizsgálta a helysz,jnt, amikor még egy lövöldözés történt alig három kilométernyire egy főiskolánál, amelyben egy ember meghalt és egy megsérült. A rendőrség szerint a két eset közt nincs összefüggés.