Évek óta tudni lehetett, hogy Magyarországon állami szerepvállalásra is fel kell készülnie a popszakmának, sőt a könnyűzene felsőoktatási akkreditációja is megtörtént, illetve kiemelt beruházásként már megálmodtak egy új könnyűzenei központ felépítését is.

Mégis a közvéleményt meglepte a Petőfi Zenei Tanács megalakulása, amely a jövőben érdemben befolyásolhatja a hazai könnyűzenét és a tanács azon ötlete is, amely szerint Póka Egon nevét viselve egy új felsőoktatási intézmény is megvalósulhat.

Póka Egon a tanítványai között.

Fotó: Oláh Tibor

Elúszott Póka Egon Művészeti Akadémia

A sajtót körbejárta a hír, hogy a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség kezdeményezésére megalakult a Petőfi Zenei Tanács. Az alakuló ülésről megjelent beszámoló szerint a szakmai tanács célja a popkultúra, „korunk elsődleges kulturális közegének minőségelvű fejlesztése”. A Petőfi Zenei Tanács egyik tagja, Németh Alajos, a Bikini együttes basszusgitáros a Magyar Narancsnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „Kétórás fejtágítást kaptunk az első találkozásunkkor, amikor Szilárd fölvázolta nekünk, hogy mi az elképzelése. Kész tényekkel teli csomagot nyitott ki. Rengeteg arca van a zenei tanácsnak, illetve a felé benyújtott csomagnak. Például a Hajógyár, ami egy online felület, de szóba került a művelődési házak újragondolása, illetve a Petőfi Rádió és a Petőfi TV is. Az egész zenei tanácsnak az a küldetése, hogy értékálló dolgokat hozzunk létre” – sorolta a zenész.

Németh Alajos azt is mondta, felmerült, hogy csinálni kell

jövőre egy kifejezetten popzenei zeneművészeti főiskolát. A tervek szerint a Kőbányai Zenei Stúdió (amelynek Póka az alapítója és tanára is volt – a szerk.) lenne a szakközépiskola, és afölött lenne majd ez az egyetem, ami Póka Egon névre hallgat.

A zenész hozzátette, hogy ez nem egy „zsebből kirántott, hanem valós felsőoktatási intézmény lesz. Végre egy popzeneoktatási intézmény.”

Korábban egy 2020. augusztusi kormányhatározat már döntött arról, hogy a fővárosban a X. kerületi Kőbányai úton, a MÁV Északi Járműjavító telephelyén valósuljon meg egy emelt szintű könnyűzenei képzési központ. Egy évvel később, Póka Egon, a magyar blues legendás alakja hatvannyolc éves korábban elhunyt, majd közbeszerzést írtak ki a képzési központra, amelyet már PEMA (Póka Egon Művészeti Akadémia) néven említettek. A tervezett központ több ezer négyzetméteren épülhetett volna meg,

a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A telephelyen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új épülete talál otthonra, illetve korábban már ugyanitt átadták a Magyar Állami Operaházhoz tartozó Eiffel Műhelyházat.

Az Északi Járműjavító Dízelcsarnoka.

Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

A könnyűzenei oktatásról szóló vízió nem most merült fel először. Póka Egon korábban több helyen beszélt arról, hogy az általa vezetett Kőbányai Zenei Stúdió megállapodást kötött a Debreceni Egyetemmel, amely kísérleti jelleggel elindított egy könnyűzenei fakultációt, vagyis kurzusként elérhető volt a könnyűzenei oktatás az egyetemistáknak, azonban

idén szeptembertől a Debreceni Egyetemen már könnyűzenei alapképzésre is jelentkezhetnek a hallgatók.

Még 2017-ben vetődött fel a könnyűzenei oktatás indításának ötlete, majd a következő évben az egyetemen létre is jött a Könnyűzenei Képzési Központ. A központ 2021 óta Könnyűzenei Intézet néven működik.

Az a célunk, hogy minél több professzionális zenész kerüljön ki a Debreceni Egyetemről

– nyilatkozta korábban a Dehir.hu-nak Kapusi Kálmán, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének igazgatója. A kurzuson az egyetem zeneművészeti karának oktatói és a Kőbányai Zenei Stúdió tanárai is tanítanak, a képzésre hozott pontszám nélkül várják a jelentkezőket, akiknek hangszeres gyakorlati alkalmassági vizsgán kell megfelelniük, és az azon elérhető 200 pontot duplázza az intézmény. A felvételizőknek ezen kívül felmérik a szolfézs-zenelmélet és zongoratudásukat is. A nyolc szakirány közül lehet választani: könnyűzenei gitár, basszusgitár, billentyűs hangszerek, ütőhangszerek, ének, szaxofon, trombita és harsona szakirányra lehet majd felvételizni.

Végre a rockzene is kerüljön oda, ahová elkerült a népzene meg a jazz. Legyen egyetemi katedránk, és szerezhessenek diplomát a rockzenészek vagy a popzenészek is

– foglalta össze Póka Egon egy interjújában, hogy miért fontos számára, hogy a könnyűzenét is oktassanak Magyarországon is.