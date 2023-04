Az ENSZ kész meghozni azt a "szívszorító" döntést, hogy májusban kivonul Afganisztánból, amennyiben a tálibok továbbra is tiltják, hogy afgán nők dolgozzanak a világszervezet helyi missziójában – jelentette ki kedden az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva Achim Steiner, az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) vezetője.

Fotó: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images

Az ENSZ afganisztáni missziója egy héttel ezelőtt közölte, hogy felülvizsgálja helyi működését, és arra kérte teljes ottani állományát, hogy május 5-ig ne vegye fel a munkát, miután az ország szélsőséges iszlamista vezetése megtiltotta a nőknek, hogy a világszervezetnél dolgozzanak.

Az ENSZ tiltakozására válaszul a tálib kormányzat közölte: semmi akadálya a misszió működésének, ám döntésük az ország belügye, tiszteletben tartását mindenkitől elvárják. Az ENSZ tisztségviselői jelenleg abban a reményben folytatnak tárgyalásokat a tálib vezetéssel, hogy a segélyszervezet számára dolgozó nők kivételt képeznek majd a munkavégzés nőkre vonatkozó általános tilalmában.

Steiner az AP tudósítójának kijelentette: az ENSZ álláspontja szerint az emberi jogok tiszteletben tartása nem képezheti vita tárgyát, így a világszervezet májusban távozik Afganisztánból, ha a tálibok nem változtatnak a rendeleten.

Az UNDP vezetője szerint halvány optimizmusra ad okot, hogy a tálib vezetés újabban, bizonyos feltételekkel engedélyezte a nők munkavállalását az egészségügyben, az oktatásban és néhány kisvállalkozásban is, amire égető szüksége is van az országnak, mert gazdasága gyengélkedik. Üdvözölte azt is, hogy a tálibok lehetővé tették az ENSZ számára a kiterjedt humanitárius tevékenység és a sürgősségi fejlesztési segélyezés megkezdését, viszont felrótta nekik, hogy újabb és újabb rendeleteikben folyamatosan változtatják a feltételeket.

Roza Otunbajeva, a helyi ENSZ-misszió vezetője április elején közölte: felvették a kapcsolatot a tálibokkal a nők munkavégzésére vonatkozó tilalom haladéktalan visszavonása érdekében. Hangsúlyozta, hogy a tálibok intézkedése példátlan a nemzetközi szervezet gyakorlatában, és "támadás a nők, az ENSZ alapvető elvei és a nemzetközi jog ellen".

Afganisztánban az ENSZ-nek mintegy 3900 alkalmazottja van, közülük 3300-an afgánok. A szervezet 600 afgán és 200 külföldi nőt foglalkoztat. Utóbbiakat nem érintik a tálibok korlátozásai.