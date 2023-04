„Itt az ideje, hogy felismerjük a nagyon nyilvánvaló dolgokat. Ha valaki kijelentette önök előtt, hogy ukrán forrásból kap pénzt vagy munkát, akkor a legnagyobb valószínűséggel ez a valaki árulóvá vált. És ezzel már bűncselekményt követett el. Ő ellenség, értesíteni kell róla a különleges szolgálatokat vagy a bűnüldöző szerveket” – mondta az orosz háborús propagandista elleni merényletre reagálva Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese.

Fotó: Anatolij Malcev / EPA / MTI

Mindez azután hangzott el, hogy őrizetbe vettek hétfőn az orosz hatóságok egy nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze volt ahhoz a vasárnapi szentpétervári robbantáshoz, amelynek következtében életét vesztette Vladlen Tatarszkij haditudósító és blogger, és további 32 ember megsebesült.

A 26 éves gyanúsított, Darja Trepova őrizetbe vételét az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) jelentette be hétfőn reggel a Telegramon, majd délután közölte: „a nyomozásnak bizonyítékai vannak”, hogy a bűncselekményt Ukrajna területéről tervezték és szervezték meg.

Ezzel egybehangzóan az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság közölte, hogy a Tatarszkij elleni terrortámadást az ukrán különleges szolgálatok tervelték ki, a szabadságvesztésre ítélt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvánnyal (FBK) együttműködő ügynökök bevonásával. A hatóság szerint Trepova az Oroszországban szélsőségesnek minősített FBK aktív támogatója, akit 2021-ben többször felelősségre vontak az általa anyagilag is támogatott alapítvány akcióin való részvétel miatt. A gyanúsított a tavaly februárban elkezdődött ukrajnai háború ellen is tüntetett. A nyomozóbizottság is rámutatott, hogy Trepova az FBK támogatója, és hogy ellenzéki nézeteket vall. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén terrorcselekménynek minősítette a történteket, hangot adva azon véleményének – még az SZK bejelentése előtt –, hogy a merényletet Kijevben szervezhették meg.

A kijevi rezsim támogatja a terrorakciókat, és az állhat Vladlen Tatarszkij, valamint sok más ember 2014 óta történt meggyilkolása mögött – ezért folyik a különleges hadművelet

– mondta Peszkov. Trepova a nyomozati anyag és a médiának nyilatkozó szemtanúk szerint vasárnap egy robbanószerkezetet rejtő gipsz mellszobrot ajándékozott Tatarszkijnak, aki szerzői estet tartott egy helyi kávézóban. A merénylet következtében 33 ember megsebesült, közülük 22-en kórházi ápolásra szorulnak. Nyolcuk állapota súlyos.

Trepova a hatóságoknak elismerte, hogy ő adta át Tatarszkijnak a szobrot. Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a hatóság kihallgatja a gyanúsítottat, és meg fogja állapítani az indítékát. Orosz médiabeszámolók szerint a képzőművészi és közgazdászi végzettségű Trepova a rendezvényen azt mondta, hogy egy saját készítésű szobrot akar Tatarszkijnak ajándékozni.

A gyanúsított szentpétervári lakhelyén a rendőrök vasárnap este házkutatást tartottak, kihallgatták az anyját és a nővérét is. A gyanúsítottnál Üzbegisztánba szóló, vasárnapra érvényes repülőjegyet találtak.

Darja Trepova több közösségi médiacsoportnak is tagja volt, amelyek egyebek között az alkohol- és drogfogyasztás problémáival, valamint feminista és LMBTQ-ügyekkel foglalkoztak. Az öngyilkosság elkövetésének gondolata is felmerült nála.

A Meduza című, Rigában szerkesztett orosz ellenzéki portál idézte Ivan Zsdanovot, az FBK igazgatóját, aki szerint a moszkvai vádat cáfolni sem érdemes. Zsdanov a maga részéről azt állította, hogy a „propagandistát” az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) likvidálta.

Az orosz RT állami médiacsoport híroldala szerint az FBK 2023 tavaszára Leonyid Volkov vezetésével egy több ezer fős földalatti hálózatot hozott létre Oroszországban. Trepova emigrációban élő férje, Dmitrij Rilov a libertárius párt tagja és a Navalnij szabadon bocsátását követelő mozgalom híve. Ismerőseik szerint a pár fiktív házasságban élt. Rilov az SVTV-nek nyilatkozva azt mondta, nem tudja, mivel foglalkozott az utóbbi időben a felesége. A robbantással kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a nő „saját akaratából sosem tenne ilyet”.

Az RT szerint Trepova sokáig egy szentpétervári régiségboltban dolgozott, majd néhány hónappal ezelőtt felmondott, és Moszkvában egyéni vállalkozóként jelentkezett be: ruhakészítéssel, ingatlanforgalmazással és számítástechnikával foglalkozott. A Vesztyi FM állami rádióban elhangzott, hogy ukrán újságírók megbízásait is teljesítette.