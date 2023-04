Ezen a héten péntekig van lehetőség benyújtani módosító javaslatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mintegy 32 ezer tabletjeinek a szétosztásáról szóló törvényjavaslathoz – hangzott el az országgyűlés szerdai plenáris ülésén. Ebből az következik, hogy a jövő héten várhatóan szavazni fognak a kérdésben. Már csak azért is, mert az általános vita ma lezárult. Igaz, ahhoz képest, hogy azt lehetett feltételezni, a kezdeményezés mögött konszenzus van, a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között mégis komoly vita támadt.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Miért osztana szét a kormány ingyen táblagépeket?

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, április első hetében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes "az egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról" címmel nyújtott be törvényjavaslatot az országgyűlés elé. A T/3520-as szám alatt futó kezdeményezés a KSH infokommunikációs eszközeiről szól, amelyeket a 2022-es népszámlálás lebonyolítása érdekében szereztek be. Pontosabban ezen belül azokról, amelyekre a KSH-nak a továbbiakban nincs szüksége a feladatellátásához.

Nem kis mennyiségről van szó. A KSH a népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében 34 500 darab informatikai eszközt szerzett be. Ezeknek csak egy kis részét tartaná meg a hivatal a saját közfeladata ellátásának céljából, és további 32 ezer tabletet, tehát táblagépet (hordozható számítógépet) fel tud ajánlani továbbhasznosításra. A törvényjavaslatból az is kiderül, mit jelentene pontosan a gyakorlatban a továbbhasznosítás: ingyenes tulajdonba adás történne, tehát magyarán ingyen szétosztanának 32 ezer hordozható számítógépet.

Kik kaphatják meg az ingyen táblagépeket?

Azt is lehet tudni, kikhez kerülhetnek az alig használt táblagépek. A törvényjavaslat értelmében a KSH az alábbi szervezetekre ruházhatja át ingyenesen a táblagépeket:

helyi önkormányzat,

országos nemzetiségi önkormányzat,

egyház, egyházi jogi személy,

közbiztonság és közrend fenntartásával összefüggő tevékenységet, egészségügyi tevékenységet, valamint szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet folytató civil szervezet,

közösségi, társadalmi tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság,

közhasznú szervezet,

valamint agrárgazdasági tevékenységet végző köztestület.

A fenti lista alapján az sem zárható ki, hogy a tabletek végül közvetlenül lakossági felhasználást is szolgálhatnak, hiszen akár az önkormányzatok, akár az egyházak és a civilek kiírhatnak erre programot.

Miért vesztek össze egymással a parlamenti képviselők az ingyen táblagépek kapcsán?

A vita akkor pattant ki, mikor a DK-s Varga Zoltán kért szót. Ő azt mondta, hogy

a pártja álláspontja elfogadhatatlan, hogy az egyházak is kapjanak az ingyen tabletekből.

Azzal érvelt, hogy ez alaptörvényellenes, mivel az államnak és az egyháznak egymástól elkülönülten kell működnie. Mikor a KDNP-s Nacsa Lőrinc ezt vallásellenes kirohanásnak minősítette, Varga Zoltán úgy reagált, hogy a gondolatmenetben semmifelé negatívummal nem illette az egyházakat vagy a vallást, de az nem jó irány, hogy az egyházak is bekerültek ebbe a programba. Nacsa Lőrinc egyébként azt is megjegyezte, hogy elszomorító, hogy még ebben az ügyben sincs meg a parlamenti egység, mikor mindössze segítő szándékról van szó. A KDNP ennek megfelelően támogatja a kormány előterjesztését, ahogy az MSZP, a Jobbik - Konzervatívok, az LMP, a Mi Hazánk, valamint a nemzetiségi képviselő is. Igaz, az MSZP szerint a megvalósítás feleslegesen bonyolult, a Jobbik pedig országos programot kért számon a kabineten a digitális eszközhasználat országos elterjesztésére.

Mikor érkezhetnek az ingyenes táblagépek?

Azt fontos tudni, hogy a 32 ezer tabletből 22 ezer biztosan a közoktatásba kerül. Ez még áprilisban megtörténik, függetlenül attól, hogy a jogszabályt megszavazzák-e vagy sem. Itt ugyanis csak annyi történik hogy az egyik állami szervezet egy másik állami szervezetre ruházza át az ingóságát, ehhez tehát külön törvényi szabályozás nem szükséges. A fennmaradó 10 ezer eszköznél viszont igen. Dömötör Csaba a kormány képviseletében azt ígérte, hogy amint megszületik a törvény (amelynek bizonyos elemei kétharmados többséget igényelnek), a KSH a lehető leggyorsabb úton szétosztja a kedvezményezetteknek a táblagépeket.