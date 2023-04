Egy kanadai szakács öngyilkos gondolatokat dédelgető fiataloknak küldött halálos mérget Nagy-Britanniába és más országokba, egy Torontóhoz közeli postán keresztül. Kenneth Law tevékenységéhez legalább hét halálos eset köthető, miután egy weboldalon keresztül forgalmazta a halálos szert.

Fotó: busliq

A mérget postázó férfi a The Times egy álcázott riporterének még arról is nyújtott felvilágosítást, hogy hogyan érdemes a brit lap által meg nem nevezett mérget felhasználni, hogy biztos legyen a hatás. Law még azzal is eldicsekedett, hogy százak jutottak a szerhez rajta keresztül.

Ugyanakkor a meg nem nevezett anyag – mely Nagy-Britanniában és Európában legalább 70 halálos áldozatot követelt – más célokra is használható és értékesítése legális.

Az öngyilkosság segítéséért azonban Nagy-Britanniában és Kanadában is akár 14 évnyi börtön is kiszabható.

A berkshire-i Maidenheadből származó David Parfett 22 éves fia, Tom is Law cégétől szerezhette be a mérget, és a férfi szerint Law gyakorlatilag egy töltött fegyvert adott el az öngyilkossággal kacérkodó fia számára.

A 17 éves amerikai Anthony Jones miután megette a mérget, az anyjához rohant, kiáltva, hogy élni akarok, de már késő volt. A kanadai hatóságok azonban csak a The Times által átnyújtott információk birtokában kezdtek vizsgálatba, noha előtte a férfi legalább két éve árulta a halált.

Amikor a lap egy álca mögé bújó újságírója felelősségre vonta, Law azzal védekezett, hogy nem segédkezik semmiben, csak egy terméket árul. Parfett apja szerint azonban

a férfi pontosan tisztában van tettei súlyával és Istent játszik.

Egy újságíró, mint lehetséges vevő, konzultációt is szervezett a titokzatos férfival a szerről. Ekkor Law elmondta, hogyan kell a szert öngyilkosságra használni, de beszélt arról is, mennyi brit vásárolt már tőle és hogy milyen sokan haltak meg. Ugyanakkor azt is közölte, hogy az ötletet onnan vette, hogy az anyja mennyit szenvedett egy stroke után. Elmondása szerint évekig az ágyat nyomta beszédképtelenül, miközben egy csövön keresztül kellett őt etetni, és ezt fájdalmas volt végignézni. Ezért teremtette meg a menekülés lehetőségét.

A férfi, aki a weben elérhető CV-je szerint korábban repülőmérnökként is dolgozott és számos képzettsége van a közelmúltig egy torontói szálloda szakácsa volt, források szerint 2016 óta. A hotel azonban azt köölte, hogy nem dolgozik náluk. Law telefonon arról beszélt, hogy sok mindennel foglalkozott, volt hivatásos szakács és hivatásos mérnök is, de tech céget is vezetett. A méregküldést csak mellékesen csinálta bevallása szerint, az erős érzései miatt. Tevékenységét pedig úgy írta le, mint ami egy nagyon szűk kör számára lehet hasznos, amit lehet, hogy sokan rossznak vagy bűnösnek tartanak.

Mint civilizáció nem vagyunk elég fejlettek, hogy nyíltan beszéljünk a haláltól. Remélem én csak egy kicsit felvilágosultabb vagyok

– fogalmazott, hozzátéve, hogy tevékenysége egy szürke zónában van, ám amíg nem mondják ki egyértelműen, hogy a cél az öngyilkosság, nincsen probléma. Elmondása szerint ügyfeleinek 95 százaléka súlyos betegségekkel küzdött vagy öreg volt, azonban a The Times által felderített legidősebb áldozata 38 éves volt.

Ügyfelei figyelmét pedig mindig felhívta, hogy semmisítsék meg az üzenetváltást, mielőtt végeznének magukkal.

De beszélt arról is, hogy Kanadán kívüli halálokért más országok nem vonhatják felelősségre, miközben az őt felkereső újságírót próbálta rábeszélni a vásárlásra, akár csak szükség esetére.

Elmondása szerint az ügyfelek is hálásak voltak, még azt is mondták neki, hogy Isten munkáját végzi. Weboldalán visszatérő vásárlóknak kedvezményt is kínált, de két másik hasonló oldala is volt. Az egyiken még ajánlások is voltak, azt állítva, hogy ez az utolsó költés, amire szüksége van a vásárlóknak.

Egy másik vélemény Philip Nitschke, az eutanázia-párti Exit Internationalt megalapító egykori orvos alternatívájának nevezte Lawt.

Amikor azonban szembesítették tetteivel igyekezett hárítani a felelősséget, mondván ő csak egy terméket árul és nincs köze ahhoz, hogy mit tesznek vele. A vásárlói követnek el öngyilkosságot, ő nem kényszeríti őket. A Surrey város rendőreinek pedig azt mondta, hogy akkor hagy fel a szer árulásával, ha kifogyott belőle.

Egy idő után persze a rendőrségnek is feltűntek a halálesetek, és Law weboldalait is eltávolította a domain-tulajdonos GoDaddy és a hoszt Shopify, míg a férfi ügyében Ontario rendőrsége nyomoz.

Februárban Nagy-Britanniában egy halottkém jelentése után vizsgálat is indult, ami 57 áldozatot azonosított egy dél-angliai cég tevékenysége nyomán, mely ugyanazt a szert árulta., mint Law. Vádat azonban nem emeltek az üzlet tulajdonosai ellen, miután azt állították, hogy abban a hiszemben adták el a mérget, hogy azt legitim célokra használják majd.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!