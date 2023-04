Reagált a plakátkampányra Gyulás Gergely Az amerikai diplomácia nem tett le arról, hogy Magyarországot belepréselje a háborúpárti álláspontba, Magyarország azonban továbbra is meg van győződve arról,h ogy a béke a közös érdek – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten. Gulyás Gergely sajtótájékoztatóján közölte: az elmúlt napokban az utcákon mindenki szembesülhetett azzal, hogy most már nem az ellenzék folytat amerikai pénzből kampányt, hanem közvetlenül az amerikai nagykövetség indított kampányt Magyarországon. Ez „szokatlan, szövetségesek között különösen is szokatlan” – fogalmazott a tárcavezető, aki a legnagyobb bajnak azt nevezte, hogy az amerikai kampány háborúpárti kampány. Gulyás egyúttal közös érdeknek nevezte, hogy a lehető leghamarabb legyen tűzszünet és legyenek béketárgyalások.