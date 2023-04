Joe Biden eddig csak utalt rá, de a jövő héten hivatalosan is bejelentheti, hogy újra megméretteti magát az elnökválasztáson. A dátum jövő kedd lehet, az lesz ugyanis a negyedik évfordulója annak a napnak, amikor az előző választásra bejelentkezett.

Joe Bidennek a demokrata párton belül egyelőre nincs komoly kihívója.

Fotó: AFP



A 80 éves Biden a legidősebb hivatalban lévő amerikai elnök, akinek a kora miatt a fizikai és mentális állapota valószínűleg szempont lesz a választók számára. Ennek „teljes jogszerűségét” ő maga is elismerte az ABC Newsnak adott februári interjújában, de akkor erre így válaszolt:

Az egyetlen dolog, amit mondhatok, hogy figyeljenek engem.



Az elnökre nem nehezedik túl nagy nyomás, hogy formálisan is bejelentse az indulását, mert a demokrata párt nagyrészt egységesen áll mögötte. Eddig mindössze ketten jelentkeztek be a párt elnökjelölti pozíciójára, Marianne Williamson író és politikus, valamint a leginkább a családjáról és az oltásellenességéről ismert Robert F. Kennedy Jr., de egyiküknek sincs esélye.

A demokrata választók már nem ennyire egységesek, az Associated Press és NORC Center for Public Affairs Research közös felmérésének eredménye szerint

csak a 47 százalékuk szeretné, ha Biden elindulna a 2024-es választáson.

A teljes népességet tekintve még rosszabb, mindössze 26 százalék ez az arány.

Az ódzkodásuk ellenére a megkérdezett demokrata választók 78 százaléka kedvezően ítéli meg az elnöki tevékenységét, és 81 százalékuk valószínűleg hajlandó lesz rá szavazni – 41 százalék „egyértelműen”, 40 százalék „valószínűleg”.

A Kennedyk visszatérnének, de Robert Kennedy fiának nincs esélye.

Fotó: AFP



Bár sokakat aggaszt a kora, olyanok is vannak, akik ezt kimondottan előnynek tartják. Az ABC News internetes oldala ezzel kapcsolatban az egyik válaszadót idézte, aki szerint Biden több évtizedes szenátori, majd alelnöki tapasztalata értékesnek bizonyult a Fehér Házban töltött első két évében, „mert nagyon rövid idő alatt sokat tett az ország rendbetételéért”.



Úgy gondolom, hogy a hosszú élet egyik előnye, hogy sok bölcsességet tudsz átadni. Ha az ember annyi tapasztalatot szerez, mint Biden az élete során, akkor kár lenne egyszerűen semmibe venni őt a kora miatt

– vélekedett.

A friss felmérésben a mostani elnök népszerűsége 42 százalékos, ami enyhe javulás a márciusi 38-hoz képest. Az a kutatás azonban azt követően készült, hogy néhány bank csődje megingatta az ország pénzügyi rendszerébe vetett bizalmat, és Biden támogatottsága akkor közel volt elnöksége legalacsonyabb pontjához. Most az amerikaiak 30 százaléka tartja jónak a gazdaságot, ami enyhe javulás az egy hónappal ezelőtti 25 százalékhoz képest.

A fiatalabb demokraták leginkább azok, akik vonakodnak Bidentől: a 45 év alattiak mindössze 25 százaléka mondta, hogy biztosan rá szavazna a választáson, míg az idősebbek körében 56 százalék ez az arány. Ennek ellenére a fiatalabbak további 51 százaléka azt mondja, hogy valószínűleg Bidenre voksolna 2024-ben.

Donald Trumpot Bidennél is több amerikai nem látná újra szívesen a Fehér Házban.

Fotó: AFP



Az egész népességet illetően sem a jelenlegi, sem az előző elnök nem élvez nagy támogatottságot.

Az amerikai felnőttek 65 százaléka egyértelműen vagy valószínűleg nem támogatja Donald Trumpot, ha ő lesz a republikánus elnökjelölt,

bár a párt szavazói egyelőre összezárnak mögötte. Biden előtt valamivel kisebb az akadály, az ő esetében csak 56 százalék vélekedik hasonlóképpen.

A felmérés április 13. és 17. között készült, 1230 ember megkérdezésével.