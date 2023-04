Az Egyesült Államok és Dél-Korea közös hadgyakorlatait bírálta vasárnap a KCNA észak-koreai állami hírügynökség, hozzátéve: az észak-koreai nukleáris kapacitásról szóló hírek "nem csupán üres fecsegések".



Fotó: AFP

"A tetőpontjára ért a háborús hisztéria" - szögezte le a phenjani rezsim szócsöveként működő hírügynökség a dél-koreai és az amerikai hadsereg márciusban indult, Szabadságpajzs (Freedom Shield) elnevezésű, 11 napon át tartó hadgyakorlatára utalva, s azzal vádolta meg a két országot, hogy "Phenjan elfoglalására törekszik".



A dél-koreai védelmi tárca korábban arról tájékoztatott, hogy a műveleten "valósághű forgatókönyvet" követnek majd az észak-koreai nukleáris fenyegetések fényében.



A KCNA bírálta az újabb, júniusban rendezendő közös manővert is, mellyel Szöul és Washington a tervek szerint a köztük fennálló szövetség 70. évfordulóját ünnepli.

Phenjan tavaly rekordszámban, 37 alkalommal hajtott végre rakétakísérleteket, köztük interkontinentális ballisztikus rakétákkal (ICBM) is, megsértve ezzel az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatait.

A Szabadságpajzs kezdete óta Észak-Korea új, vízfelszín alatti "nukleáris támadórendszert" is tesztelt Kim Dzsong Un észak-koreai vezető felügyelete mellett. A Korea Hangja nevű állami rádió beszámolója szerint az eszköz nukleáris töltettel "hatalmas radioaktív szökőárt" képes fakasztani a robbanás nyomán.