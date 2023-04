Egészségügyi okokra hivatkozva lemondott a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) másfél éve kinevezett rektora. Rátóti Zoltán feladatait átmenetileg Antal Zsolt, az intézmény oktatásfejlesztési és tudományos rektorhelyettese látja el – olvasható az SZFE közleményében.

Fotó: Cseke Csilla / MTI

Rátóti Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész rektorként 2022 elején vette át az egyetem irányítását. Most azonban az intézmény oldalán közleményben tudatta, hogy lemond vezetői megbízatásáról.

Rátóti a közelmúltban végrehajtott szívműtétjére és az egészségi állapotára hivatkozik.

Azt is írja, hogy a lemondása a tanév végével lép érvénybe. Döntéséta kuratórium tudomásul vette, valamint az új ideiglenes rektort is megnevezték. Rátóti azt is közli, hogy a következő tanévtől mint oktató és társosztályvezető folytatja a munkáját az egyetemen – idézték a közleményben a rektort.