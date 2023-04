Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn kijelentette, hogy mostantól kezdve zárva lesznek az ajtók Jeff Flake, az Egyesült Államok ankarai nagykövete előtt.

Jeff Flake (balra), az Egyesült Államok ankarai nagykövete.

Fotó: AFP

Szavai azt követően hangzottak el, hogy az amerikai diplomata találkozott Kemal Kilicdarogluval, a legfőbb ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) vezetőjével, aki Erdogan ellen indul az elnökválasztáson – számolt be vasárnap a Star című helyi napilap.

„Mit csinál (Joe) Biden (amerikai elnök) nagykövete? Elmegy és meglátogatja Kemal urat. Szégyellje magát, használja a fejét.

Ön a nagykövet. Az ön tárgyalópartnere itt az elnök. Milyen arccal fog ezután találkozót kérni az elnöktől?” – idézte a lap Erdogan szavait.

Ajtónk zárva van előtte (...). Miért? Hadd tudja meg, hol a helye

– zárta mondandóját az államfő.

Törökországban május 14-én tartják az elnökválasztást, a parlamenti választásokkal együtt. Az előző választást 2018. június 24-én tartották. Azt Erdogan nyerte meg a szavazatok 52,6 százalékával.

