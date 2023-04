Ezen a kínai drónon nincs fegyver mégis fejtörést okozhat az amerikai hadseregnek

Hamarosan szolgálatba állíthat a kínai néphadsereg egy olyan nagy magasságban üzemelő felderítődrónt, mely akár a hangsebesség háromszorosával is tud haladni – derül ki a kiszivárgott amerikai titkosszolgálati iratokból.

Fotó: AFP

A National Geospatial-Intelligence Agencyből napvilágra került dokumentumok között egy augusztus 9-i dátumú műholdfelvétel is található, amin két WZ-8-as sugárhajtású drón látható egy kelet-kínai légibázison. A legújabb technológiával felvértezett eszközök ugyan fegyvert nem hordoznak, ám

képesek valós idejű képet adni az ellenséges csapatokról, ami mind rakétatámadás indítása, mind stratégiaalkotás szempontjából hasznos lehet.

Az amerikai értékelés szerint a kínai hadsereg keleti színterén – mely a Tajvan feletti szuverenitás biztosításáért felelhet – szinte biztosan létrehozták már az első drón egységet.

A kiszivárgott dokumentumok részletesen elemzik Kína hírszerzési és katonai modernizációját, és megtalálhatók azok az iratok is, melyek a kém léggömbök leleplezéséhez vezettek – írja a Washington Post.

Mindeközben Peking egyre agresszívebben lép fel Tajvan térségében és sokan aggódnak, hogy a kínai vezetés a sziget inváziójára készül. Köztük van William Burns, a CIA igazgatója is, aki korábban arról beszélt, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök 2027-re szeretné annyira megerősíteni a kínai haderőt, hogy el tudja foglalni Tajvant. Ugyanakkor

a kémfőnök hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy akkor Hszi az invázió mellett dönt majd.

A WZ-8 felderítődrónokat 2019-ben mutatták be, egy, a Tienanmen téren tartott katonai díszszemlén, melye ta Kínai Népköztársaság megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendeztek. A kiszivárgott iratok a drónokfeltételezett bevetési helyszínét is tudni vélik, hasonlóan az útnak indításukra használt H6-M Badger bombázókhoz. A nehezen észrevehető drón 30 ezer méteres magasságban is képes repülni, így könnyen feltérképezheti Tajvant vagy akár Dél-Koreát.

Ugyanakkor a tajvai hadsereg által irányított Nemzeti Csung-San Tudományos és Technológiai Intézet légi rendszerekkel foglalkozó kutatásait vezető Csi Li-pin szerint a drónokat Kína nem Tajvan, hanem az amerikaiak ellen fejleszthette ki, lévén azok a hozzáférést és az operatív műveletekhez szükséges területek elérését gátolhatják.

Más szakértők szerint a kínai felderítő kapacitások fejlődése nemcsak az amerikaiak, de a teljes csendes-óceáni térség számára aggasztó lehet. Azonban az amerikai levegő-levegő fegyverek sem biztos, hogy könnyen képesek leszedni a kémdrónt.