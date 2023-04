Becslések szerint 1500, az egykori ikonhoz kapcsolódó tételt árverezhetnek el szeptemberben. A hat aukció várhatóan több mint 6 millió font bevételt hoz. Az árverés előtt minden tárgyat elvisznek Mercury Garden Lodge néven ismert londoni otthonából, amelyet barátjára, Mary Austinra hagyott, amikor 1991-ben meghalt az AIDS-cel összefüggő szövődmények miatt. Austin azóta is lakja a házat, és gondoskodik egykori barátja szeretett tárgyairól. David Macdonald , a Sotheby’s London értékesítési részlegének vezetője a Bloombergnek azt mondta, nem hinné, hogy Austin úgy használta volna ezeket a tárgyakat, mint Freddie. Mary saját magát inkább egyfajta kurátornak, vagy éppen gondnoknak tekintette. Más nézeteket vall, mint Freddie – tette hozzá.

Fotó: Don Emmert

– hangsúlyozta. A ruhák változatlanul a szekrényben lógnak, de a porcelán és ezüst dísztárgyak is úgy vannak, ahogy Freddie otthagyta őket. „Az egyik első látogatáskor kinyitottam egy szekrényt, és egyből egy ezüst Tiffany bajuszfésűn akadt meg a tekintetem” – ecsetelte az élményt Macdonald.

A ház tartalmát szinte kivétel nélkül értékesítik.

Austin szerint sok éve abban a kiváltságos helyzetben él, hogy azok a dolgok veszik körül, amiket Freddie megteremtett és amiket ő szeretett. De az évek elteltek, itt az idő, hogy lezárja életének ezt a különleges fejezetét, és továbblépjen – hangsúlyozta a sztár egykori barátja. Az aukciós bevétel egy részét a Mercury Phoenix Trust és az Elton John AIDS Foundation kapja.

Fotó: AFP

Mercury híres koronája és a hozzá tartozó köpeny, amelyet a God Save the Queen utolsó előadásán viselt a Queennel való utolsó turnéja során, 60–80 ezer fontot érhet. A Sotheby's által katonai stílusúnak nevezett tiszti jellegű kabátért, amelyet a 39. születésnapi partiján viselt Münchenben, 10–15 ezer font közötti összeget várnak. A rajongók azt a mellényt is megvásárolhatják, amelyet az 1991-es These Are the Days of Our Lives című utolsó videója készítésekor viselt. A mellény selyembetétjein Mercury macskái szerepelnek, kézzel festve. Ár becslések szerint 5-7 ezer font körül alakul. Vannak jelentős zenei emlékek is, köztük a We Are the Champions kéziratos munkaszövegei, amik 200-300 ezer fontot érhetnek.

Fotó: AFP



Mercury a műgyűjtő

Van jó néhány, a rock’n’rollhoz kapcsolódó relikvia, emellett komoly szépművészeti alkotások is kalapács alá kerülnek.

A Garden Lodge-ban egy szoba tele van japán művészeti remekművekkel, így Utagava Hirosige mestermunkáival is – számol be Macdonald, aki külön kitért egy Fabergé asztali órára, ami 30-50 ezer fontot érhet, nem beszélve a házban található páratlan bútorokról.

„A szokásostól eltérően augusztus elejétől egészen az aukciókig minden megtekinthető lesz” – összegzett.