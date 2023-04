Gyülekeznek az ukránok Donyeckben, az oroszok felkészültek a támadásra

Az ukrán csapatok a Donyeck régió Kijev fennhatósága alatt lévő részén gyülekeznek, Bahatyr falu közelében – közölte az Együtt Vagyunk Oroszországgal mozgom elnöke. Vlagyimir Rogov szerint az ukránok innen indíthatnak támadás, azt viszont nem tudni, hogy az offenzíva milyen irányú lesz.

A gyülekezési pontról Zaporizzsje, illetve a Dél-Donyeck irányába is elindulhatnak az ukrán erők – írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Bahatyr falutól nem messze található az orosz kézen lévő Melitopol.

Ez a város az orosz hadsereg déli logisztikai központja, illetve innen biztosítható a vasúti összeköttetés a Krím félszigettel. Várhatóan az ukrán sereg ebbe az irányba indul el.

Ez utóbbi feltételezést az is alátámaszthatja, hogy az ukránok a fronton átlőve március végén és április elején is HIMARS rakétarendszerekkel támadták Melitopolt, a város egy időre áram nélkül is maradt.

Rogov szerint az orosz csapatok fel vannak készülve a támadásra, így Dél-Donyecknél és Zaporizzsja felé is fel tudják tartóztatni a támadókat.

Részünkről mindent ellenőrzés alatt tartunk. Mindenki várja az ukrán támadást. Amint a próbálkozást letörtük, megszervezhetjük az ellentámadást

– mondta Vlagyimir Rogov. Hozzátette, hogy várhatóan két város, Pologi és Tokmak lesz az ukránok első célpontja.