Százharminc ukrán hadifoglyot engedtek szabadon az ortodox húsvét alkalmából – közölte vasárnap egy magas rangú ukrán elnöki tisztviselő. Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegramon közölte, hogy a fogolycserével újabb százharminc katona térhet haza orosz fogságból. Hozzátette, hogy a fogolycsere több szakaszban zajlott az elmúlt napokban.

Az nem derült ki, hogy hány orosz katona szabadult. Jermak szólt arról is, hogy a hazatérők között katonák, határőrök, a nemzeti gárda tagjai, tengerészek és az állami határőrség alkalmazottai is vannak. A most bejelentett volt a második nagy fogolycsere az elmúlt héten. Hétfőn Oroszország és Ukrajna közölte, hogy nagyszabású fogolycserét hajtottak végre: 106 orosz hadifoglyot engedtek szabadon 100 ukránért cserébe.