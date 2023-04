A kabuli brit követség többszáz nepáli őrét evakuálták amikor a Talibán 2021 augusztusában átvette az uralmat Afganisztánban, ám alighogy letelt az akkori időszakot jellemző 10 napos karanténkötelezettség, máris deportálták őket, akaratuk ellenére.

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

A brit hatóságok buzgóságát az sem zavarta a kitoloncolás során, hogy több nepáli hat hónapos vízumot is kapott az országba érkezve. A The Guardian több nepáli őrrel is felvette a kapcsolatot, akik között olyanok is voltak, akik úgy gondolják, hogy életük veszélyben van szülőföldjükön, ráadásul a deportálások idején Nepál a brit kormány vörös listáján volt és a brit kormány nem javasolta az odautazást polgárai számára.

Idén márciusban aztán további legalább 10, még mindig az országban tartózkodó nepáli őrt vettek őrizetbe egy hajnali razzia során,

ám miután erre fény derült, a belügyminisztérium közölte, hogy további vizsgálat idejére leállítja a hazatoloncolásokat.

Az erőszakkal hazaküldöttek közül több mint százan az őket támogató, nepáli gyökerű, ám brit lakos Rudra Dhakalnak, a belügyminisztériumnak, a külügyminisztériumnak, a hadügyminisztériumnak és az ENSZ menekültügyi szervezetének írtak levelet, amelyben kiemelték, hogy a brit határőrség félrevezette őket. Hozzátették, sosem kapták meg a lehetőséget, hogy humanitárius védelemért folyamodjanak az országban.

A The Guardiannak nyilatkozó

egyik hazatoloncolt nepáli őr hangsúlyozta, hogy életük folyamatosan veszélyben volt Afganisztánban.

Ugyanakkor több őr is határozatlan időre engedélyt kapott arra, hogy a Brit-szigeteken maradjon. Azonban ez sem nyújtott védelmet a túlbuzgó hatóságokkal szemben, hiszen a márciusban letartóztatott 10 főből ketten is rendelkeztek ilyen engedéllyel.

A brit belügyminisztérium közleménye szerint azonban a nepáli őrök nem voltak jogosultak részt venni az afgánoknak menedékjogot kínáló rendszerben és csak London jóindulatának köszönhetően evakuálták őket Afganisztánból, annak a tudatában, hogy érkezésük után hazamennek szülőföldjükre.