Ritkán, de bebizonyosodhat a Covid-oltásokról, hogy szerencsétlen esetben halált okozó egészségkárosodáshoz vezethetnek. Ennél is sokkal ritkább, ám az is megesik, hogy egyes országokban komoly kártérítést fizetnek az érintett családtagjainak. Pedig ez történt a héten Szingapúrban, ahol 225 ezer szingapúri dollárt (mintegy 58 millió forintot) kapott annak a nőnek a családja, aki négy nappal az emlékeztető oltás után vesztette életét.

Fotó: Sebastian Gollnow / AFP

A Channel News Asia beszámolója szerint ez volt a második haláleset a miniállamban, amit a koronavírus elleni vakcinákkal hoztak összefüggésbe. Az egészségügyi minisztérium az oltáskárosodottakat támogató pénzügyi alapból fizetett néhány napja. A haláleset 2021 decemberében történt: egy Fülöp-szigeteki származású nő vesztette életét, amit szívizomgyulladás okozott, az állam által kirendelt halottkém pedig megállapította, hogy a myocarditis valószínűleg az oltással összefüggésben alakult ki. Ontal asszony családja 2023 januárjában nyújtotta be kártérítési kérelmét a pénzügyi alaphoz, az esetet pedig független klinikai testület vizsgálta. A végül odaítélt 225 ezer szingapúri dollár a legmagasabb összeg, amit kifizettek a program történetében, amelyben eddig 418 kérelmező kapott 2,36 millió helyi dollár kártérítést.

Ontal 43 évesen került kórházba, egy nappal a Pfizer emlékeztető vakcina beadása után. A családjára nem volt jellemző a szívbetegség vagy a veleszületett szívprobléma.

Az alapoltás két dózisa szintén Pfizer volt, de az nem váltott ki semmilyen mellékhatást nála.

A miniállamban eddig 17 millió adag Covid-oltást adtak be. Az egészségügyi szakhatóság szerint a vakcinázással összefüggő szívizomgyulladás előfordulása a bivalens vakcinák esetén egy az egymillióból, az első típusból közel tízszer gyakoribb: százezerből 1,1.

A minisztérium azt közölte, hogy a vakcinázást követő szívizomgyulladásos esetek többsége enyhe lefolyású és jól reagál a kezelésekre. Sőt, maga a fertőzés is kiválthat myocarditist, az előfordulása pedig a többszöröse. Az esetek miatt azonban 2021 szeptemberétől elővigyázatosságból azt ajánlják az oltottaknak, hogy a vakcinázás után két hétig kerüljék a megerőltető fizikai aktivitást vagy a testmozgást.

A The Telegraph is beszámolt olyan halálesetről, amelyet a Covid-oltással hoztak összefüggésbe. A brit lap Stephen Wright halálát elevenítette fel pénteken, a 32 éves orvos az elsők közt kapta meg az AstraZeneca (AZ) vakcináját, 2021 januárban oltották be, utána már csak 10 napig élt. Az Országos Egészségügyi Szolgálat pszichológusának halálát a vakcina által kiváltott agyi trombózis okozta. A halottkém beszámolója szerint Wright fitt és egészséges volt, halotti bizonyítványában az AstraZeneca szerepel a halál kiváltó okaként. Az özvegy kártérítési pert indított a gyógyszergyártó ellen.

Az esettel a NY Times is foglalkozott pénteken, ők azt tudták meg egy szakértőtől, hogy a 40 év alatti korosztályban 50 ezer AZ-oltásból egy véralvadási szindróma fordult elő, 40 év felett pedig egy a 100 ezerből. Az Egyesült Királyságban 50 millió adag AstraZeneca-vakcinát adtak be, amelyhez 40 haláleset volt kapcsolható. A britek 2021 áprilisától ezért is korlátozták a svéd–brit közös fejlesztésű oltás használatát a 30 év alattiak számára.