Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának harmadik napján szentmisét tart Budapesten a Parlamentnél, ez a látogatásnak az az eseménye, ahol a legtöbb ember kerülhet közel a pápához és hallgathatja meg közvetlenül a gondolatait.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A szentmise kezdete, fél 10 előtt már gyülekezett a tömeg a Kossuth téren és környékén. A tér megtelt, és a környező utcákban kivetítőkön követhetik a pápa miséjét. Tízezrek érkeznek az ország határain kívülről, vidékről és Budapestről, és százezrek követhetik az eseményt a televízióban, illetve az interneten: a közmédia és a Hírtv is adja.

A szervezők a tömegközlekedést, illetve a sétát ajánlják a helyszín megközelítését, mivel parkolni errefelé most nem lehet.

Szabályai vannak, mit vihetünk be a térre és mit nem. Nem vihetünk be üvegtárgyat, üvegkulacsot, fémpalackot, termoszt, szeszes italt, kerékpárt, rollert, távirányítható eszközöket, pirotechnikai eszközt, illetve bármit, ami a közbiztonságra veszélyes lehet. Innivalót bevihetünk PET-palackban, de ennek a mérete is korlátozott: fél liter.

Fotó: Balogh Zoltán

Be lehet vinni az összecsukható kicsi zarándokszéket, zászlórudat, táblát, transzparenst. Erreis van azonban szabály: a rudak nem lehetnek hosszabbak másfél méternél, a Kossuth téri szentmise zarándokterületeinek kivételével.

