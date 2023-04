Isten, áldd meg a magyart

Együttműködést és a krisztusi nyitottság követését kérte a magyar Parlament körül összegyűlt tízezrek és televíziónézők százezrei előtt háromnapos budapesti látogatásának fő eseményén, vasárnapi szentmiséjén Ferenc pápa.

Fotó: Máthé Zoltán

A pápa a mise fél 10-es kezdete előtt fél órával érkezett a Parlamenthez Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsekkel, és nyitott fehér autójában lassan körbejárta a teret, mielőtt helyet foglalt a tér északi felében felállított színpadon. Menet közben odanyújtottak hozzá egy kisgyermeket, akinek a pápa megsimogatta a fejét.

Az Országház előtti tér, és a környező utcák – ahol kivetítőkön lehetett kísérni a szentmisét – megtelt, a pápa érkezésekor üdvrivalgásban kitörő tömegben magyar és vatikáni zászlókat lengettek. Sokan a határokon túlról érkeztek.

Érezzük meg annak örömét, hogy isten szent népe vagyunk – mondta a szentmisén az egyházfő, hangsúlyozva, hogy a katolicitás a legkülönbözőbb közösségek befogadását jelenti. Ápoljuk a testvériség és együttműködés kötelékeit, megosztottság nélkül, és senki ne tekintse a saját közösségét a saját tulajdonának – kérte a pápa.

Szentmiséjén Ferenc pápa többször is elismételte, hogy Jézus példáját követve "legyetek nyitott kapuk". Magyarországi látogatásán elhangzott gondolatait a későbbiekben sokat elemzik, és ennek a gondolatnak – mivel többször, hangsúlyosan elismételte – esélye van rá, hogy a három nap fő, összefoglaló üzenetének tekintsék majd.

A pápa elmondta: szomorú zárt kapukat látni egy olyan társadalomban, amelyben az individualizmus zárt kapukat teremt, és a mögöttük rekedteket az fenyegeti, hogy "elsorvasztja őket a magány". Azt kérte: ne zárkózzzunk el az idegenektől, a másoktól, a szegényektől. Ne zárkózzunk be a problémákba vagy a közönyösségbe. Arra is kitért, hogy szomorú látni "egyházunk, közösségünk" zárt kapuit is – ezeket a kapukat is ki kell nyitni. A püspököktől, papoktól azt kérte, hogy ne gyakoroljanak merev tekintélyt, és nyitottságot kért a politikai és társadalmi tisztségeket viselőktől is.

"Nyissuk ki a kapukat, próbáljunk szavakkal, gesztusokkal, hétköznapi tettekkel olyanok lenni, mint Jézus" – mondta szentbeszédében a pápa, legyenek nyitott kapuk, amelyeken mindenki beléphet és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét. Külön is megemlítette, a családoknak, a keresztény közösségeknek és az egész Magyarországnak üzenve: "segítsük a testvériség és a béke útján növekedni" az országot.

A mise záró szakaszában a pápa Szűz Máriára, Magyarország pátrónájára bízta az országot, ezzel történelmi gesztust gyakorolva.

A Szent Szűzet pedig arra kérte, hogy segítsen elhozni a békét, és tekintsen a szenvedő népekre,

"különösen a meggyötört ukrán és orosz népre",

és öntsön vágyat arra a világban, hogy a békét építsék és a reményt, ne a háborút, és a világ ne sírokkal és falakkal legyen tele, hanem testvérekkel.

Szeretnélek biztosítani benneteket közelségemről, és imáimról minden magyarért. Különösen gondolok azokra, akik az anyaországon kívül élnek, és megemlékezve mindazokról, akikkel életem során találkoztam, és akik oly sok jót tettek velem, a Buenos Aires-i szerzetes nővérekre gondolok

– üzente a magyaroknak az egyházfő.

Isten, áldd meg a magyart

– zárta gondolatait magyarul Ferenc pápa.

A pápa Budapesten kifejezett gondolatainak különös súlyt, és hozzájuk kontrasztot ad, hogy látogatásának idején tovább dörögtek a fegyverek Ukrajnában, katonák és civilek haltak meg, Szudánban tízezrek menekülnek a polgárháború elől a tűzszünet vasárnap éjféli lejártát megelőzően, a világpolitikában pedig folytatódtak a hatalmi pengeváltások, az Egyesült Államoktól Európán keresztül Kínáig és a két Koreáig.

Ferenc pápa pénteken érkezett Magyarországra, találkozott Novák Katalin köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel, és számos nyilvános eseményen és találkozón vett részt, többek közt találkozott a Magyar Katolikus Egyház képviselőivel és ukrajnai menekültekkel, és gyengén látó és sérült gyermekek otthonát kereste fel.

Vasárnap délután az egyetem és a kultúra világának a képviselőivel találkozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd este fél 6-kor hivatalosan elbúcsúztatják a Liszt Ferenc repülőtéren.

