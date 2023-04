Rupert Murdoch és Ann Lesley Smith állítólag felmondták az eljegyzésüket, pedig napokkal korábban a hírek még arról szóltak, hogy a 92 éves médiamágnás ismét megházasodik.

Murdoch és a nála 26 évvel fiatalabb Smith azt tervezték, hogy idén nyáron összeházasodnak, hónapokkal az első találkozásuk után, és kevesebb mint egy évvel azt követően, hogy a milliárdos a negyedik feleségétől, Jerry Halltól elvált.

Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

A Vanity Fair arról számolt be, hogy a pár szakított, a lap azt írta egy Murdochhoz közel álló forrásra hivatkozva, hogy

az üzletember kényelmetlenül érezte magát Smith evangéliumi vallási nézetei miatt.

A Fox Corp elnöke tavaly szeptemberben találkozott a 66 éves nővel a kaliforniai Bel Airben található Moraga szőlőültetvényén, majd két héttel később felhívta a nőt. Murdoch nemrégiben saját bulvárlapjának, a New York Postnak úgy nyilatkozott, hogy:

Rettegtem attól, hogy szerelmes leszek, de tudtam, hogy ez lesz az utolsó. Ajánlom is, hogy az legyen. Boldog vagyok.

Rupert Murdoch eddig négyszer nősült, az első három házasságából hat gyermeke született. Korábban Patricia Booker ausztrál légiutas-kísérő, Anna Mann skót származású újságíró és Wendi Deng kínai születésű vállalkozó volt a felesége. Murdoch a The News Corporation nevű cégén keresztül több száz kiadó tulajdonosa világszerte, köztük az Egyesült Királyságban (The Sun és The Times), Ausztráliában (The Daily Telegraph, Herald Sun, The Australian), az Egyesült Államokban (The Wall Street Journal, New York Post), tulajdonosa a HarperCollins könyvkiadónak, valamint a Sky News Australia és a Fox News televíziós csatornának. A médiamogul és családja vagyonát a Forbes idén 17,3 milliárd dollárra (6,8 ezermilliárd forint) becsülte.