Drámainak szánt sajtótájékoztatót tartott szerdán a főpolgármester. Karácsony Gergely – saját megfogalmazása szerint – Budapest túlélőprogramját mutatta be, ennek pedig része az is, hogy a főváros baloldali vezetése nem fizeti be a Budapest szolidaritási adójának teljes összegét. A közteher idén 58 milliárd forint, Karácsonyék ebből 33 milliárd forintot rónának le, 25 milliárdot nem. Éspedig azért nem – érvelt a távirati iroda tudósítása szerint –, mert a befizetendő 58 milliárd 25 milliárd forinttal magasabb az összes állami támogatásnál, amit a Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatások ellátására kap. A főpolgármester magyarázatképpen hozzátette: az alaptörvény szerint az önkormányzatok saját bevételei nem vonhatók el, ezért a budapesti városvezetés csak annyit fizet be közteherként, amennyit az állam juttatott a számára.

Karácsony Gergely főpolgármester.

Fotó: Kallus György

Véletlenül vagy szándékosan?

Lapunk megismerte a Budapestnek járó idei állami támogatásokat, ezekből pedig kiderül, hogy Karácsony közlésével valami nem stimmel. Mégpedig a legfontosabb: az összeg.

Kérdésünkre a Pénzügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a főpolgármester valótlan számot közölt a fővárosnak juttatott költségvetési támogatásokról, a Karácsony által ismertetett 33 milliárd forinttal szemben a kormány ugyanis közel 46 milliárd forintot ad a fővárosnak. A tárca részletekbe is bocsátkozott. Ezek szerint a főpolgármester említette 33 milliárd forint 21 milliárd forintos működési támogatásból és a BKV működtetését segítő 12 milliárdból adódik össze. Karácsony ugyanakkor további közel 13 milliárd forintnyi költségvetési összegről nem tett említést, ezt bérkiegészítésekre, valamint a fővárosi színházak támogatására kapja Budapest a kormánytól. „Így a főváros idén a központi költségvetésből nem 33, hanem közel 46 milliárd forint támogatáshoz jut. Összehasonlításképpen: ez az összeg 2019-ben 26 milliárd forint volt” – közölték a pénzügyi tárcánál.

Nem tudnak számolni?

„Karácsony Gergely úgy próbál a maga által teremtett gazdasági helyzetből kilábalni, hogy a saját feladatait másokkal akarja elvégeztetni” – erre jutott az ügy kapcsán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Wintermantel Zsolt, aki szerdán arra emlékeztetett, hogy Tarlós István korábbi főpolgármester 214,5 milliárd forint tartalékkal adta át a város vezetését. Megjegyezte azt is, hogy a Karácsonyék alatt több mint 200 milliárd forinttal több iparűzési adó folyt be a főváros kasszájába.

Karácsony már kampányol

A csütörtöki kormányinfón az újságírók a miniszterelnökséget vezető miniszter véleményét is kikérték a főváros anyagi helyzetéről és Karácsony bejelentéséről. Gulyás Gergely először is rögzítette, hogy a szolidaritási adó nem a kormányé, hanem a szegényebb településeké, a kabinet ebből egyetlenegy fillért sem lát. A tárcavezető utalt rá, hogy Karácsonyék a Tarlós István által megtakarított vagyont elköltötték, lényegében felélték, majd hozzátette: a csőddel való fenyegetés a főpolgármester újraválasztásával kapcsolatos kampányhoz tartozik.