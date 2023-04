A szudáni hadsereg szerint a velük szemben álló, félkatonai Gyors Reagálású Támogató Erők (RSF) lövéseket adtak le egy kimenekítést végző török repülőgépre pénteken. A hadsereg közleménye szerint az RSF katonái landolás közben lőttek rá a török gépre a Kartúm közelében fekvő Vadi Szeidna-i reptéren.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A támadásban a személyzet egyik tagja megsebesült, és találat érte az üzemanyagtartályt is.

A gép végül biztonságban le tudott szállni, és a szudáni hadsereg megkezdte a javítását.

A szudáni szemben álló felek csütörtök éjjel hetvenkét órával, vasárnap éjfélig meghosszabbították a tűzszünetet. Az eredetileg három napra meghirdetett fegyvernyugvás meghosszabbítását afrikai országok kezdeményezték. A kormányerők szinte azonnal egyetértésüket jelezték, a konfliktus másik fő résztvevője, a félkatonai Gyors Reagálású Támogató Erők (RSF) csak röviddel az eredeti határidő lejárta előtt egyeztek bele.

A háromnapos fegyvernyugvást nem teljesen tartották be,

az elmúlt napokban is számos fegyveres incidensről számoltak be a térségből, beleértve Kartúmot is. Nyugat-Dárfúrban most lángolt fel az erőszak az afrikai eredetű maszalitok és a helyi arab csoportok között.

Az eddig megerősített adatok szerint az április 15. óta tartó harcoknak legkevesebb 512 halottjuk és mintegy 4200 sebesültjük van Szudánban.

Tízezrek menekültek és menekülnek szárazföldön, levegőben és hajókon a szomszédos országokba.