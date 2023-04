Peren kívüli megállapodással zárult a Fox News hírtelevízió és a Dominion választási rendszereket gyártó cég bírósági eljárása kedden.

A médiavállalat beleegyezett, hogy a jogi eljárás lezárása fejében 787,5 millió dollárt fizet az őt perlő vállalkozásnak.

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A Dominion Voting Systems 1,6 milliárd dollárra perelte rágalmazás miatt a Fox Newst, amiért a 2020-as elnökválasztást követően a médium több műsorában megkérdőjelezték a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is ebben.

A perben kedden tartották volna az első tárgyalást a nyitó perbeszédekkel, amikor a felperes és az alperes bejelentette a peren kívüli egyezséget. A Fox News a nézettségi adatok alapján az Egyesült Államok legnézettebb hírtelevíziója.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Rupert Murdoch, a Fox News televíziót is tulajdonló Fox Corp. vezérigazgatója elismerte, hogy a csatorna egyes kommentátorai is hangoztatták Donald Trump volt amerikai elnök és szövetségesei azon állítását, hogy a Demokrata Párt elcsalta a 2020-as elnökválasztást, amelyből Joe Biden került ki győztesként.