Lesújtó jelentés: Ukrajna teljes aknamentesítése akár 750 évig is eltarthat

Ukrajna átvette az első helyet a világ leginkább elaknásított országai kétes dicsőségű versenyében Afganisztántól és Szíriától. Egy friss jelentés szerint keleti szomszédunk területének nagyjából 30 százaléka, mintegy 174 ezer négyzetkilométer van kitéve aknaveszélynek, vagy tartalmazhat más életveszélyes robbanószert és lőszert. Ez Magyarország teljes területének csaknem kétszerese. A mentesítés pedig nem egyszerű feladat.

A tavaly februárban megindított orosz invázió során Ukrajna harmadát foglalták el a támadók, később azonban jelentős területeket voltak kénytelenek feladni a heves ukrán ellenállás miatt. Moszkva nyilvánvalóan nem számolt azzal az összefogással, ahogy a Nyugat támogatni kezdte Ukrajnát, így a gyors siker reménye hamar elpárolgott, az elmúlt hónapokban pedig egy véres, szinte semerre sem mozduló öldöklő csata alakult ki, főleg egyetlen város, Bahmut környékére összpontosítva.

Attól viszont, hogy az oroszok 30 százalék helyett már csak Ukrajna mintegy 18 százalékát tartják ellenőrzésük alatt, nem lettek veszélytelenebbek azok a részek sem, ahonnan kivonultak. A globális biztonsággal foglalkozó Globsec nevű szervezet kijevi irodájának jelentése szerint az ukrán fővárostól északra és nyugatra fekvő területek továbbra is rendkívüli módon szennyezettek veszélyes hadieszközökkel, elsősorban aknákkal, de más robbanószerekkel és lőszerekkel is.

A jelentés szerint az orosz egységek számos épületben és objektumnál hagytak hátra aknacsapdákat, de utakon, mezőkön és erdőkön is rengeteg hasonlóval találkozni. Oroszország ugyanis az ukrán mezőgazdaságot is meg akarta bénítani, hogy gazdaságilag is térdre kényszerítsék ellenfelüket. Ez részben sikerült is. A mentesítés rendkívül lassan halad. A 2014-es harcok után például hat év alatt mindössze 414 négyzetkilométert sikerült aknamentesíteni.

Jelenleg ötszáz aknamentesítő csapat dolgozik Ukrajnában – jórészt Nyugatról kapott felszerelésekkel –, a számítások szerint pedig ilyen ütemben nagyjából húsz év alatt tisztítanak meg egy 4700 négyzetkilométeres területet, vagyis

ha megnyeri is Ukrajna a háborút, akkor is több mint 750 évbe telik majd teljesen aknamentesíteni az országot.

Ráadásul ez tetemes költségekkel jár. Tízezer hektárnyi (ami 100 négyzetkilométernek felel meg) terület aknamentesítése nagyjából 400 ezer dollárba kerül. Ezt pedig egyetlen gazdálkodó sem engedheti meg magának, így számukra nincs más, meg kell várni, amíg a harcok elcsitulnak, és az aknamentesítők elérnek az ő földjeikre is a fontosabb, városi területekről.