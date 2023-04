Csak meghosszabbítja a migrációs krízist az, hogy az Európai Parlament (EP) továbbra is ugyanazokat a nem működő megoldásokat erőlteti az illegális bevándorlás kapcsán, mint korábban – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője vasárnap, a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Fotó: Vadnai Szabolcs/MTI

A politikus – akit az MTI idézett – kiemelte, hogy nyolc éve, a migrációs krízis kezdete óta az EP álláspont ugyanazokat a nem működő megoldásokat erőlteti: az elosztást és annak a rögzítését, hogy az Európába érkezőket különböző tagállamoknak kell befogadnia. Megjegyezte, Olaszországban szükségállapotot hirdettek a tarthatatlan helyzet miatt,

mert háromszor-négyszer annyian érkeznek a Földközi-tengeren keresztül az olasz partokhoz, mint egy évvel korábban.

Hidvéghi Balázs szerint az igazi megoldás, az embercsempészet és az illegális belépési kísérletek visszaszorításának kezdete az lenne,

ha a határvédelemre helyeznék a hangsúlyt, illetve azt az alaptételt rögzítenék végre, hogy illegálisan, törvénysértő módon nem lehet az Európai Unióba (EU) jönni, és ha valaki így érkezik, azt visszaszállítják oda, ahonnan elindult.

Problémaként beszélt arról, hogy nagyon sokan bejutnak az EU-ba és itt is maradnak. Ezt kellene rendbe tenni, de az EP bevándorláspárti része nem így gondolja és továbbra is erőlteti a rossz megoldásokat – mondta. A magyar baloldali EP-képviselők szavazataival is, akik a csütörtöki voksoláson nem mondtak nemet ezekre a javaslatokra – fűzte hozzá.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének a határvédelmi kerítések építésével kapcsolatos kijelentésére reagálva azt mondta,

Manfred Weber már nagyon sok mindent mondott az elmúlt években, ő inkább egy lavírozó típusú politikus és most úgy érzi, hogy az idők szele azt követeli, hogy ő is most forduljon, és egyszer csak a határvédelemről, kerítésekről kezdjen beszélni.

Korábban támadta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt a határvédelmet erősítő döntéseiért – mutatott rá Hidvégi Balázs, aki szerint valamiféle elmozdulás van, és ez üdvözlendő, ugyanakkor a parlamenti pozíció, amit elfogadtak, az nem ezt mondja, és a hangsúlyokat továbbra is rossz helyre teszi.