Megérkezett a számlákra a Babakötvény után járó éves állami támogatás: 172 ezer gyermek 1,6 milliárd forint támogatást kapott

– közölte Varga Mihály pénzügyimiszter a Facebookon.

Fotó: GettyImages

A miniszter közölte, hogy a gyermeket nevelő családok már közel 220 milliárd forintot takarítottak meg babakötvényben. Varga Mihály a kötvény kapcsán kifejtette, hogy havonta bármekkora összeg félretehető, kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék, jelenleg 17,5 százalék. Az állam ehhez nyújt még további 10 százalék, maximum 12 ezer forint külön támogatást is minden évben, ezek jóváírása történt meg most. Nincs számlavezetési díj, adó-, járulék- és illetékmentes. Egyszerűen, akár online is nyitható. 42 500 forint összegű életkezdési támogatás is jár.

A kormány a veszélyes időkben is megvédi a családtámogatásokat, a költségvetés továbbra is biztosítja az ehhez szükséges forrásokat

– fogalmazott a pénzügyminiszter.