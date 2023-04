„Álláslehetőségek az Amerikai Nagykövetségen! Motivált szakembereket keresünk” – erről tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán a budapesti amerikai nagykövetség.

A posztból kiderült, hogy több pozíciót is betöltenének,

egyebek mellett biztonsági őröket is toboroznak.

A kapcsolódó álláshirdetésben az látszik, hogy határozott időre szóló, teljes állásban kívánnak foglalkoztatni legalább öt biztonsági őrt. Nem teljesen egyértelmű, mindenesetre

a fizetésnél mintegy 4,5 millió forintos összeget tüntettek fel.

Ez jó eséllyel éves bér lehet. Vagyis a havi alapbér 375 ezer forint körül mozoghat, ami például jócskán elmarad a BKV-s átlagos buszsofőri jövedelemtől. Igaz, van 13. havi fizetés és ingyenes konditerem-használat is. Ezért a leginkább a beléptetést és a látogatók ellenőrzését kell elvégezni. De a feladatok leírásában az is szerepel, hogy az őrség megvédi az Egyesült Államok kormányának személyzetét és létesítményeit.

Az állást nem töltheti be akárki: legalább egyéves katonai, rendőri vagy magán biztonsági cégnél szerzett tapasztalat szükséges, illetve a középfokú iskolai végzettség is elvárás. Akinek ez a munkakör nem felel meg, válogathat még másból is. A budapesti amerikai nagykövetség ugyanis villanyszerelőt, sofőrt és HR-asszisztenst is keres.