Orosz-ukrán háború 414. nap - friss hírek

Nem mutathatók ki azok a sikerek, amelyeket az orosz hadsereg állít Bahmutban. Friss műholdképek szerint bár az oroszok – elsősorban a Wagner-zsoldossereg vezetésével – valóban elfoglalták az ostromlott város több mint háromnegyedét, semmi sem igaz a végső áttörésről, amelyről szerdán több orosz oldalon is beszámoltak.

Fotó: Shutterstock

A háborúkutató amerikai agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint megtorpant az orosz előrenyomulás Hromove és Bohdanivka körül is. Az előbbi három, az utóbbi öt kilométerre található Bahmuttól. Az oroszok szerdán közölték, hogy már Bahmut több mint 80 százalékát elfoglalták, köztük több fontos hivatali épületet, ám az ISW szerint a valós szám inkább 76,5 százalék körüli lehet.

Az elfoglalt terület így is számottevő, és az is látható, hogy az ukránok egyre jobban kiszorulnak a tavaly nyár óta ostromlott városból.

Szintén lelassult az offenzíva Avdiivka körül, amit már jó ideje megpróbáltak körbekeríteni az oroszok.

