Minden bahmuti utánpótlásvonalat elvágtak az oroszok, közben elhallgattak az ágyúk

Fontos fordulatot jelentett be a bahmuti csatában Gyenisz Pusilin, a szakadár donyecki népköztársaság vezetője az orosz Rosszija 24 csatornának. Pusilin ugyanis arról számolt be, hogy minden bahmuti utánpótlásvonalat elvágtak az oroszok, még az utolsó, kromovói országutat is belőtték az orosz tüzérségi ágyúk, azaz ezen keresztül is lehetetlenné vált az ukrán védők ellátása.

Fotó: Getty Images

Az orosz fél egyébként nem először jelenti be az utánpótlási vonalak elvágását, ám a legutóbbi után az ukránok ellentámadást indítottak, sikeresen felszabadítva néhány útvonalat. Azóta viszont a Wagner zsoldossereg segítségével egyre több negyedet foglaltak el magából Bahmutból is, így közelebb jutottak az utolsó utánpótlási vonalakhoz is.

Az ellenség még természetesen elláthatja és ki is vonhatja csapatait a mezőkön keresztül, de ezt is csak folyamatos tüzérségi ágyúzás közepette tudják végrehajtani

– mondta Pusilin a RIA Novosztyi orosz portál szerint.

Bahmutnak mintegy 80 százaléka van orosz kézen, a végső áttörés még nem történt meg, és egyelőre nem is látszik, mikor foglalják el teljesen az oroszok, bár az utánpótlási vonalak elvágásával ehhez egy lépéssel közelebb kerültek.

Közben Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér arról számolt be a Telegramon, hogy elhallgattak a Wagner ágyúi Bahmutnál, mert olyan hírszerzési információkat kaptak, amelyek szerint az ukrán hadsereg amerikai újságírókat vitt a városba, hogy onnan tudósítsanak. Prigozsin szerint nem akarnak sajtómunkásokra lőni, ezért inkább leálltak az ágyúzással.