Saját fejlesztésű, a világon sehol máshol nem ismert oktatástechnológiai eszközöket mutatott be a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Az MCC huszonöt helyszínen van jelen, Magyarországon tizenöt, a Kárpát-medencében további kilenc, Brüsszelben pedig egy képviselettel működik, és több mint 7000 diákot képez.

A Public Speaking Virtuális Szemüveg technológia a nyilvános megszólalás képességét fejleszti. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kitta Gergely intézetekért felelős igazgató az erről szóló eseményen arról beszélt, hogy az MCC küldetése a tehetséges magyar fiatalok megtalálása és felkarolása. Ezért az általános iskolástól a felnőttkorig terjedően minden korosztály számára kínálnak ingyenes, hagyományos iskolarendszeren és iskolaidőn túli oktatási és képzési programokat. Azt is hangsúlyozta: az MCC arra törekszik, hogy a legfrissebb ismeretekkel, a legmodernebb módszerekkel és a leginnovatívabb technológiai eszközökkel álljon a fiatalok rendelkezésére.

Milyen csúcstechnikai oktatási eszközöket mutattak be?

Ezúttal az oktatási eszközök két típusát mutatták be. Szuromi Márton, az MCC munkatársa olyan technológiákat prezentált, amelyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, és amelyek

a személyes teljesítmény optimalizálására,

a kreativitásunk növelésére,

a problémamegoldó készségünk fejlesztésére

vagy éppen a stresszel való megküzdés lehetőségeinek bővítésére tanítanak.

A bemutatott eszközök kiválasztása szakemberek bevonásával történt: minden berendezés hasznosságát legalább két, magas impakt faktorú, nemzetközileg jegyzett tudományos folyóiratban igazolták. Az igazán izgalmas a bemutatott oktatási eszközök másik típusa volt, amely az MCC saját fejlesztésű technológiája. Két eszközről van szó, a multimodális bioszenzorról és a VR Public Speakingről. Ezek részleteit Sörény Edina, az MCC kutatója, kutatási koordinátora, digitáliskompetencia-fejlesztő szakembere ismertette.

Mindkét technológia száz százalékban egyedi, magyar fejlesztés, sehol a világon nem található meg, az MCC úgy tudja, hogy még csak hasonló se létezik.

Mindkét technológia neves szakemberek és innovatív hazai fejlesztő cégek, illetve az MCC együttműködésében valósult meg. Az előkészítési fázist is ideszámítva egy kétéves fejlesztés után született meg a prototípus. A bioszenzoros fejpánt és karpánt kutatási célokat szolgál, egyelőre húsz darab van belőle. Hatféle fiziológiai jelet gyűjt a használójáról, amelyeket egy biztonságos szerverre továbbít, és amelyet kutatók elemeznek. Ennek kapcsán az MCC már együttműködést kötött az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetével, ahogy kutatási megállapodás jöhet létre az ELTE Pszichológiai Intézetével is. A cél, hogy orvosbiológiai mérnököt is bevonjanak az adatok mesterséges intelligenciával történő kutatásába.

Mire képesek az új oktatási eszközök?

A bioszenzorokat többek között az MCC különböző oktatási programjaiban részt vevő diákok fogják viselni. A kutatás fő témája az úgynevezett flow állapot felismerése és kiváltása. A flow az az optimális tudatállapot (ez mindenkinél más és más lehet), amikor

átszellemülünk,

megfeledkezünk a külső tényezőkről,

fókuszáltak leszünk,

boldogok vagyunk,

képesek vagyunk a csúcsteljesítményre, és a lehető legtöbbet tudjuk kihozni magunkból.

Erről az állapotról a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály írt először. A flow egyre felkapottabb nemzetközi kutatási terület: politikusok, vállalatvezetők, művészek, élsportolók akarják elérni, hogy akkor nyújtsanak csúcsteljesítményt, amikor azon tényleg nagyon sok múlik. „Mi azért foglalkozunk a flow-val, mert felelős és tehetséges döntés-előkészítőket, döntéshozókat szeretnénk képezni, aki a legkritikusabb pillanatban is a legjobb formájukat tudják hozni. Az így kapott kutatási eredményeket szándékunkban áll a nagyközönséggel és az érdeklődő szakmai körökkel megosztani, hogy abból mindenki tanulhasson” – mondta Kitta Gergely.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az MCC másik fejlesztése az úgynevezett Public Speaking Virtuális Szemüveg technológia, amely nem a kutatást, hanem a közszereplés, a nyilvános megszólalás képességét fejleszti. Az eszköz használója egy virtuális közönséget lát maga előtt, amelynek előad. A program visszajelzéseket ad egyebek között arról, hogy elég hangosan beszélünk-e, tartjuk-e a szemkontaktust vagy éppen túl sokat mozgunk-e az előadásunk közben. Ezeket a technológiákat egy most lezáruló fejlesztés össze is köti majd egymással.