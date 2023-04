Az ukrajnai béke reménye mindaddig él, amíg a kommunikációs csatornák nyitva vannak, ezért fontos minden várható kritika és támadás ellenére is a párbeszéd fenntartása Fehéroroszországgal – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután belarusz kollégáját, Szjarhej Alejnyiket fogadta szerdán Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megbeszélést folytat Szjarhej Alejnyik fehérorosz külügyminiszterrel a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2023. április 12-én.

Fotó: Kovács Attila / MTI

Nyilvánvalóan majd hosszú sorát és listáját olvassuk a kritikáknak és támadásoknak mindazért, ami ma itt történt, de szeretném önöknek elmondani, hogy minden kritika és támadás dacára nagyon fontos volt, hogy mi ma itt Budapesten találkoztunk

– emelte ki a tárcavezető a magyar–fehérorosz kormányközi gazdasági együttműködési bizottság 11. ülését követően sajtótájékoztatón.

Magyarország a béke pártján áll, Magyarország minél előbb békét szeretne, azt szeretnénk, ha a szomszédunkban zajló háború minél előbb véget érne, mert az emberéleteket, és köztük a magyar emberek életét is így lehet csak megmenteni

– mondta.

Mindenki számára világos, hogy a 25. órában vagyunk, hiszen az eszkaláció veszélye minden eddiginél nagyobb

– figyelmeztetett. Majd rámutatott, hogy Ukrajna szomszédságában hazánk pontosan tudja, hogy az eszkaláció először a fegyveres konfliktus közvetlen környékén élőket érintené súlyosan, ezért alapvető fontosságú az elkerülése.

Szijjártó Péter megkérte Szjarhej Alejnyik külügyminisztert, hogy Fehéroroszország tegyen meg mindent a háború eszkalálódásának elkerülése érdekében,

és ne tegyen semmi olyan lépést, amely ennek a veszélyét megnövelné. Mint kiemelte, a kommunikációs csatornák bezárásával a béke reményét adná fel a világ.

Emlékeztetett, hogy Fehéroroszország egyszer már volt házigazdája béketárgyalásoknak, és remélhetőleg ezek mielőbb újra tudnak kezdődni. A miniszer végül tudatta, hogy tárgyaltak a szankciók által nem érintett területeken való együttműködés fejlesztéséről is.

Aláhúzta, hogy Magyarország számára az energiaellátás biztonsága kritikus fontosságú kérdés,

különösen, hogy a szakértők szerint a következő tél sokkal nagyobb kihívásokat jelent majd Európa számára, mint az előző.

Rámutatott, hogy hazánk kőolajellátásának mintegy 80 százaléka a Fehéroroszországon keresztülhaladó Barátság vezetéken érkezik.

Belarusz mindeddig megbízható, kiszámítható és korrekt tranzitpartnere volt Magyarországnak, biztosította a kőolaj zavartalan szállítását

– mondta, majd hozzátette, hogy ígéretet kapott ezen tranzitszerep fenntartására. Emellett kitért az atomenergia fontosságára is, illetve a most aláírt megállapodásra. Mint mondta, Fehéroroszországban azonos technológiájú reaktorblokkok épülnek, ezért lényeges a tapasztalatok megosztása. Elmondta, hogy az energiaügyi együttműködés mellett a mezőgazdasági és a gyógyszeripar területén is komoly vállalatközi együttműködések jöttek létre, ezért is fontos a később rendezendő üzleti fórum, amelyen mintegy hetven vállalat vesz részt.

Szijjártó Péter: Magyarország energiabiztonságát a türk államok garantálhatják A magyar energiastratégia a diverzifikáció, vagyis minél több forrásból beszerezni az energiát.