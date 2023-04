Kemény üzenetet küldött az ukrán katonáknak Jevgenyij Prigozsin, az orosz Wagner-zsoldoscsoport vezetője, aki a Telegram-csatornáján közölte: többé nem ejtenek hadifoglyokat. Prigozsint egy videó bőszítette fel, amelyen állítólag az látható, hogy két ukrán katona lelövi az orosz foglyokat, akiket őrizniük kellett volna.

Fotó: AFP

„Többé nem ejtünk foglyokat, mindenkit megölünk” – üzente a Wagner-vezér az ukránoknak a videóval kapcsolatban, amelynek a hitelességét egyelőre nem tudták megállapítani. Prigozsin szerint nem tudják, kiket lőhettek le a videón, de valószínűleg a Wagnerhez tartoztak az áldozatok.

Azt sietve hozzátette, hogy semmilyen nemzetközi egyezményt nem szegnek majd meg, mert szerinte foglyokat továbbra sem ölnek, egyszerűen csak nem ejtenek foglyokat, helyette mindenkit megölnek a harctéren.

Oroszország és Ukrajna folyamatosan vádolja egymást a hadifoglyok kivégzésével. Tavaly nagy port vert fel egy videó, amelyen egy ukrán csapat több földön fekvő, fegyvertelen oroszt is kivégzett, miután azok egyik társa váratlanul tüzet nyitott az ukránokra. Nemrég pedig épp a Wagner katonái sokkolták a világot, amikor lefejeztek egy ukrán hadifoglyot.

A The Moscow Times című lap szerint Prigozsin továbbra is tagadja, hogy ehhez köze lenne a zsoldosseregének, pedig több egykori dezertáló katona is az általuk parancsra elkövetett kegyetlenségekről számolt be, például kisgyermekek agyonlövéséről.