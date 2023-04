Ukrajna februárban le akarta bombázni Moszkvát, de a Fehér Ház az utolsó pillanatban közbelépett

Moszkva elleni nagyszabású csapást tervezett Ukrajna februárban, az orosz invázió megindításának első évfordulójára időzítve. Minderről a The Washington Post rántotta le a leplet titkosított hírszerzési jelentésekre hivatkozva. A dokumentumok szerint a Fehér Ház mindent tudott a készülő tervekről, és még éppen időben sikerült leállítania az egészet.

Moszkvát akarta megtámadni Ukrajna, csúnya vége lett volna a tervnek. Fotó: AFP

Az Egyesült Államok szerint egy hasonló támadás irtózatos ellencsapást váltana ki a Kremlből. A támadást végül két nappal az évforduló előtt, február 22-én sikerült leállíttatni,

ekkor bólintott rá Kijev, hogy ha csak ideiglenesen is, de eláll a tervtől.

Mindez azokból a dokumentumokból derült ki, amelyeket a 21 éves nemzeti gárdista, Jack Teixeira szivárogtatott ki a Discord közösségi oldalon még néhány héttel ezelőtt.

Bár a támadás meghiúsult, a The Washington Post cikke szerint ez is bizonyítéka annak, hogy Ukrajna mindenképp szeretné kiterjeszteni a háborút Oroszország területére, amit viszont az Egyesült Államok nagyon szeretne elkerülni. Ha ezek a támadások érzékeny pontokon találnák el Oroszországot – például a Kremlt érné találat –, akkor Vlagyimir Putyin elnök atomcsapással is reagálhatna. Főleg, ha ezeket a támadásokat amerikai fegyverekkel hajtják végre az ukránok.

Ennek ellenére Kijev nem állt le teljesen az efféle tervekkel, és kisebb dróntámadások folyamatosan zajlanak orosz városok és kikötők ellen, de ezeket Kijev eddig nem vállalta magára, noha a nyomok alapján erős a gyanú, hogy Ukrajna áll mögöttük.

A Post cikkét eddig egyik fél sem kommentálta.