Hazánk nem engedett át Ukrajna felé helikoptereket – írta a Honvédelmi Minisztérium (HM) csütörtökön a 24.hu megkeresésére. A tárca reakciója arra vonatkozik, hogy az Átlátszó szerint még február közepén a győri reptéren keresztül szállítottak francia helikoptereket az ukrán határőrségnek.

Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A HM közölte: „Magyarország álláspontja nem változott: a kormány továbbra is a béke pártján áll. A háborúnak csak az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalások vethetnek véget”. Arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyarország továbbra is részt vesz a nemzetközi légiforgalomban,

ezért fordulhat elő olyan, hogy katonai, vagy civil reptereken más nemzet katonai légijárművét lefotózzák,

amelyek a megfelelő engedélyek birtokában a repülési terveik alapján igénybe veszik az adott reptér szolgáltatásait. „Magyarországról, vagy az ország légteréből Ukrajnába semmilyen, a háború eszkalációját növelő szállítmányt nem engedtünk át a háború kitörése óta” – hangsúlyozták.