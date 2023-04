Ukrán ellentámadás: az oroszok váratlanul kiürítették a krími bázisukat

Váratlanul kiürítette a Krím-félszigeten található medvegyivkai katonai támaszpontját Oroszország. A CNN birtokába jutott műholdfelvételek szerint februárban még jelentős hadifelszerelést, tankokat és páncélosokat állomásoztattak a bázison, amely a legközelebbi hadiszállás a herszoni régióhoz.

Egy orosz bázis (képünk illusztráció). Fotó: AFP

Azóta viszont ezek a járművek teljesen eltűntek, mint ahogy a többi hadifelszerelés jórésze is. Az amerikai lap ugyan nem tudja, hogy pontosan mi állhat a kiürítés hátterében, de jó eséllyel a várható ukrán ellentámadás miatt vitték máshová a tankokat, hiszen Kijev céljai szerint a Krím lesz a fő elfoglalandó területe az offenzívának. A héten már arról is hallani lehetett, hogy a krími oroszok is menekülni kezdtek a félszigetről.

Közben épp a Krím szárazfölddel kapcsolatos részein hoztak létre védelmi állásokat az oroszok, akik így próbálják majd feltartóztatni az előretörő ukránokat. A helyi kormányzó, Szergej Akszjonov mindenesetre megpróbálta lehűteni a kedélyeket:

Modern és erős védelmi állásokat épített ki hadseregünk, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy feltétlenül szükség lesz rájuk. Ugyanakkor mindenre fel kell készülnünk

– mondta, ám a bázis kiürítését ugyanakkor ő sem kommentálta.