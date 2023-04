A nyitó hétvége csütörtökön az Aurevoir koncertjével kezdődik, pénteken a Punnany Massif, szombaton Parov Stelar, vasárnap pedig a 30 éves Alvin és a Mókusok lép fel.

Fotó: Havran Zoltán /Magyar Nemzet

A Parkot újraépítettük, hatvan új konténert állítottunk be az eddigi 280 mellé, elsősorban a környezeti zajhatás csökkentése érdekében. Emellett komoly infrastrukturális és technológiai fejlesztés történt

– mondta Pálffy András, a Budapest Park vezérigazgatója a szerdai sajtótájékoztatón.

Az idei felhozatalból kiemelkedik az idén 40 éves brit rockcsapat, a Cult, amely június 27-én ad koncertet, és nagy slágerei mellett nemrég megjelent új albumáról is játszik dalokat. A Scooter június 3-án, a Simple Plan június 6-án, az Asking Alexander július 2-án, a mongol The Hu július 17-én, DJ Bobo pedig szeptember 16-án lép a Budapest Park közönsége elé.

Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere elmondta, hogy május 20-án tizenkettedik telt házas koncertjüket fogják adni a Parkban. Több új dallal jön augusztus 11-én a Honeybeast, akárcsak június 29-én a Margaret Island. Az Ivan & The Parazol, amely 2012-ben játszott először a Parkban, június 8-án a Galaxisokkal egy estén ad koncertet.

Az idei magyar fellépők között lesz még mások mellett az Irie Maffia, a Kispál és a Borz, a 40 éves Pál Utcai Fiúk, a Quimby, a 30Y, a Tankcsapda, Korda György és Balázs Klári, Dzsúdló, Thy Catafalque, a Platon Karataev, a Ricsárdgír, az Analog Balaton, Deva, az AWS, a Hiperkarma, Azahriah, Krúbi, Beton.Hofi és a Blahalouisiana, május 21-én pedig Csinibaba Táncdalfesztivál címmel a 40 éves Katona József Színházé a főszerep.

A parkbeli fejlesztés része a teljesen megújult főbejárat, amely mostantól több emelet magasan tornyosul. Az építmény csökkenti a környezet zajterhelését, illetve javítja a koncertek hangzását.

Pálffy András kitért arra, hogy a Park idén kiemelt figyelmet fordít a biztonságra; létrehoztak például egy „vibe-csapatot”, amely a lelki biztonságra ügyel.

A zenészek számára is számos fejlesztéssel készülnek, megújul például a backstage, emellett újragondolták az úgynevezett Dombot, vagyis az éttermi részleget. A zenén túl több társművészetnek ad otthont a Budapest Park, amely együttműködik a Capa Központtal, a Ludwig Múzeummal (amely Felsmann István Mozgó Zászló című munkájának aktualizált változatát mutatja be), illetve a Magyar Zene Házával, amely poptörténeti időszaki kiállításából hoz részleteket.