Vlagyimir Putyin is vagyonelkobzást hirdetett a nyugati szankciók miatt

Vlagyimir Putyin rendelete értelmében ideiglenes orosz állami kezelésbe kerül a külföldi államokkal kapcsolatban álló vállalatok vagyona, ha ezekben az országokban orosz vagyontárgyakat zárolnak. A rendeletet kedd éjjel tették közzé a jogi információk hivatalos portálján.

Fotó: Mikhail Kliementyev / AFP

A dokumentum értelmében az orosz Uniprónak a német Uniper tulajdonában lévő részvényeinek 83,73 százaléka és a finn Fortum tulajdonában lévő Fortum részvényeinek 98 százaléka az orosz Szövetségi Vagyonkezelő Ügynökség ideiglenes igazgatása alá kerül.

A barátságtalan országok vagyonának ideiglenes kezelése a rendelet szerint államfői döntéssel megszüntethető.

Az ideiglenes vagyonkezelő gyakorolja a tulajdonosi jogköröket, továbbá leltározhatja a vagyontárgyakat és gondoskodhat a megőrzésükről. Az ideiglenes kezeléssel kapcsolatos kiadásokat a használatból származó bevételből finanszírozzák.

Nincsenek Puytin-hasonmások

Nemrég a Kreml reagált azokra a találgatásokra, miszerint Vlagyimir Putyin nem jelenik meg a nyilvánosság előtt, hanem csak a hasonmásait küldi mag helyett. Ukrán tisztviselők már tavaly nyáron felvetették ezt a lehetőséget, de legutóbb az orosz elnök herszoni látogatásakor került ismét terítékre a kérdés.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ezeket a felvetéseket egyszerű hazugságnak nevezte.

Valószínűleg hallották már azokat a feltételezéseket, hogy Putyin elnöknek több hasonmása is van, akik dolgoznak helyette, miközben ő egy bunkerben ül. Ez egy újabb hazugság. Látják, milyen elnökünk van. Rendkívül aktív, alig tudunk vele lépést tartani a munkában

– mondta Peszkov fiataloknak egy oktatási rendezvényen Moszkvában hétfőn.

Az orosz elnök a múlt hónapban több látogatást is tett Ukrajnában, pontosabban az országtól elcsatolt területeken. Mariupolban, Herszonban és Luhanszkban is feltűnt, vélhetőleg ezzel ellensúlyozni kívánt az ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij rendszeres látogatásait a fronton. A látogatásról készült videóval azonban voltak furcsaságok, amik arra utalnak, hogy az ukrajnai utazások nem pont úgy történtek, ahogy azt a Kreml be akarta állítani. Egyrészt a felvételen hallható, hogy az orosz elnök a közelgő húsvétról beszélget a katonákkal, ami azért furcsa, mert a közzététel húsvét után történt. Másrészt a BBC-nek tűnt fel, hogy a felvétel valószínűleg nem a fronton készült, hanem attól nagyjából 150 kilométerre, egy herszoni város mellett kialakított katonai bázison.