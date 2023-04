Az Afganisztánt uraló tálibok megsarcolják az Egyesült Államok humanitárius segélyszállítmányait – közölte az afganisztáni újjáépítésért felelős, amerikai különleges főellenőri hivatal (SIGAR). A SIGAR szerdán este ismertetett jelentése szerint az iszlamista tálibok vámokat és adókat vetnek ki a behozott segélyszállítmányokra.

Fotó: AFP

A dokumentum készítői kiemelik: Washington a szélsőségesek 2021 augusztusi hatalomátvétele óta arra törekszik, hogy az ország lakosságának a vezetés megkerülésével nyújtson támogatást. Munkánk során azonban világossá vált, hogy a tálibok különböző fogásokat alkalmaznak, hogy átirányítsák az amerikai segélyeket – olvasható a jelentésben.

Bár a tálibok már kormányellenes mozgalomként, 2021 augusztusa előtt is megsarcolták a segélyszállítmányokat, de most, mióta kormányra kerültek, még inkább az amerikai hivatal szerint. A SIGAR kifogásolta azt is, hogy a tálibok jórészt kizárják az ország etnikai kisebbségeit a segélyekből. A tálibok hatalomra kerülése óta az Egyesült Államok mintegy nyolcmilliárd dollárral (2700 milliárd forint) támogatta a rászorulókat a dél-ázsiai államban.

Véget ért a kriptoforradalom Afganisztánban Az afgán hatóságok betiltották a kriptovalutákat és több, az országban tevékenykedő kereskedőt le is tartóztattak. A tálibok kezdetben megtűrték a digitális pénzeket, így Afganisztánban valóságos kriptoforradalom bontakozott ki. A globális bankrendszertől elzárt országban a kriptók segítségével lehetett a a legkönnyebben pénzt be- és kijuttatni.

A nyugati országok erőik kaotikus afganisztáni kivonulását követően többször hangsúlyozták, hogy a humanitárius támogatáson a tálibok nem nyerészkedhetnek. Afganisztánban roppant kényes a humanitárius helyzet, az ENSZ adatai szerint a lakosság kétharmada segélyekre szorul. Az ENSZ ráadásul nemrég kilátásba helyzete, hogy kivonul az országból, amennyiben a tálibok továbbra is tiltják, hogy afgán nők dolgozzanak a világszervezet helyi missziójában.