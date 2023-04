Zelenszkij elvárja, hogy a Nyugat több fegyvert küldjön a videó miatt, amelyen lefejeznek egy ukrán katonát

Az ukrán államfő sürgeti a nemzetközi vezetőket, hogy cselekedjenek a szerdán felbukkanó videó miatt, amelyen az látható, hogy oroszok lefejeznek egy ukrán hadifoglyot. Volodimir Zelenszkij szerint a nemzetközi közösség nem nézhet tétlenül ilyen bestialitást.

Fotó: AFP

Milyen könnyen ölnek ezek a vadállatok. Nem fogunk elfelejteni semmit. Nem fogunk megbocsátani a gyilkosoknak

– mondta Zelenszkij, s hozzátette, hogy mindenkit felelősségre fognak vonni.

A videón az látható, ahogy oroszul beszélő férfiak megkínoznak és végül lefejeznek egy ukrán egyenruhát viselő katonát. A felvétel hitelességét egyelőre senki nem erősítette meg. Az sem állapítható meg, hogy a videó hol és mikor készült, de mivel a háttérben zöld lombkoronák láthatók, feltételezhetően tavaly nyáron forgathatták – írta a The Guardian.

A Kreml is reagált az ukrán katona lefejezéséről készült videóra A Kreml borzasztónak nevezte azt az interneten terjedő felvételt, amelyen az látszik, hogy orosz férfiak megkínoznak, majd lefejeznek egy ukrán egyenruhát viselő katonát.

Az első videó terjedését követően egy második felvétel is felbukkant, amelyen két lefejezett ukrán egyenruhás test látható egy katonai jármű mellett.

Volodimir Zelneszkij videóüzenetében arról számolt be, hogy a két videó arra enged következtetni, hogy az oroszok rendszeresen követnek el ilyen cselekedeteket a megszállt területeken. Felemlegette Bucsát, ahol az orosz sereg állítólag civilek ezreit kínozta meg és végezte ki.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy a nyugati országoknak az ilyen gonosz tettek miatt kell még több fegyvert küldeniük Ukrajnába.

Arról is beszélt, hogy évekkel ezelőtt Európa össze tudott fogni a hasonló tetteket elkövető Iszlám Állam ellen, szerinte ezt most Oroszországgal szemben is meg kell tenni.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a videónak mi a forrása, de nagyrészt a Telegram csatornán terjed.